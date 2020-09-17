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Что происходит в Беларуси 17 сентября
17.09.2020 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжается давление на людей, которые вышли на акции протеста или активно высказывали свое мнение в соцсетях. До сих пор не разрешилась ситуация с хасидами, которые застряли между Беларусью и Украиной. Сегодня Европарламент намерен принять резолюцию в связи с ситуацией в Беларуси, а борисовский БАТЭ стартует в футбольной Лиге Европы. Эти и другие события мы продолжим освещать в режиме онлайн.
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Продолжается давление на людей, которые вышли на акции протеста или активно высказывали свое мнение в соцсетях. До сих пор не разрешилась ситуация с хасидами,...
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