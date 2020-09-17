Что происходит в Беларуси 17 сентября

Источник материала: Tut.by

Продолжается давление на людей, которые вышли на акции протеста или активно высказывали свое мнение в соцсетях. До сих пор не разрешилась ситуация с хасидами, которые застряли между Беларусью и Украиной. Сегодня Европарламент намерен принять резолюцию в связи с ситуацией в Беларуси, а борисовский БАТЭ стартует в футбольной Лиге Европы. Эти и другие события мы продолжим освещать в режиме онлайн.