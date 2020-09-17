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Недоплатили более 6 млн рублей. КГК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Белтяжмаша»
17.09.2020 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш». Эту информацию
«За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО „Белтяжмаш“ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси», — сказано в сообщении.
В Комитете госконтроля рассказали, что сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны 5 лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия.
Напомним, 16 сентября TUT.BY
Поздно вечером 16 сентября появилась информация, что первые лица группы компаний «Белтяжмаш» задержаны как минимум на 72 часа.
Стоит отметить, что штаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже там ютился и Координационный совет оппозиции. На минувшей неделе в этот офис
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По подозрению в совершении преступления задержаны 5 лиц, включая руководителя общества. Напомним, штаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1,...
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