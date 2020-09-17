Недоплатили более 6 млн рублей. КГК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Белтяжмаша»

Источник материала: Tut.by

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш». Эту информацию подтвердили в официальном телеграм-канале КГК.



Офисное здание на ул. Веры Хоружей, которым управляет группа «Белтяжмаш»

«За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО „Белтяжмаш“ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси», — сказано в сообщении.

В Комитете госконтроля рассказали, что сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны 5 лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия.

Напомним, 16 сентября TUT.BY сообщал , что представители правоохранительных органов пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства.

Поздно вечером 16 сентября появилась информация, что первые лица группы компаний «Белтяжмаш» задержаны как минимум на 72 часа.

Стоит отметить, что штаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже там ютился и Координационный совет оппозиции. На минувшей неделе в этот офис нагрянули силовики, провели обыск, изъяли технику и документы, а помещение опечатали.