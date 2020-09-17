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Какие курсы валют установили банки в четверг на фоне укрепления рубля?

17.09.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Доллар по курсу от 2,578 рубля, евро – от 3,037 рубля, российский рубль – от 3,431 белорусского рубля за сотню можно купить в обменниках столичных банков утром в четверг, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Курсы валют: евро и доллар США подешевели

На текущей неделе рубль усиливает позиции по отношению к основным валютам корзины. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг также начались с его укрепления. Итоговые курсы будут установлены только после окончания торгов, но банки следят за их ходом и меняют курсы с самого утра.

Так, доллар по самому выгодному курсу – в 2,578 рубля – продают "БСБ-Банк", "Технобанк", "Альфа-Банк" и "Паритетбанк". В "МТБанке" и "Банке ВТБ" за американскую валюту просят 2,58 рубля, в "Банке "Решение" – 2,582 рубля. В остальных банках Минска установлен курс от 2,583 до 2,625 рубля.

Евро можно выгодно купить по курсу 3,037 рубля в "Альфа-Банке" и "БСБ-Банке". По 3,038 евро реализует "Паритетбанк", по 3,043 рубля – некоторые отделения "Банка ВТБ". В других обменниках курс общеевропейской валюты варьируется от 3,045 до 3,1 рубля.

Самый выгодный курс российского рубля предлагают "БСБ-Банк" и "Паритетбанк" – по 3,431 белорусского рубля за сотню. Российский рубль по 3,435 белорусского рубля можно купить в обменниках "Технобанка", по 3,438 – в "Абсолютбанке". В целом курс колеблется от 3,439 до 3,53 белорусского рубля за сотню российских.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Очередные торги на этой неделе на Белорусской валютно-фондовой бирже снова начались с укрепления рубля к основным валютам.
 
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