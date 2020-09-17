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Член Координационного совета Иван Кравцов требует возбудить уголовное дело против тех, кто его «похитил»

17.09.2020 11:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов, находящийся сейчас в Киеве, выслал в Следственный комитет Беларуси заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных лиц, совершивших, как считает Кравцов, в отношении него противоправные действия: похищение и незаконное лишение свободы.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В заявлении Кравцов еще раз описал произошедшее с ним в Минске 7 и 8 сентября: задержание неизвестными у дома № 19 на проспекте Независимости, поездку, как указал Кравцов, в ГУБОПиК МВД на ул. Революционной, 3, беседу там, поездку в ДФР, а затем — к белорусско-украинской границе.

— Таким образом, в течение 7 и 8 сентября 2020 года в отношении меня совершались явно противоправные действия, которые носили характер похищения и незаконного лишения свободы и сопровождались применением спецсредств — наручников. Данные действия совершались неизвестными мне лицами, часть из которых скрывала лица под масками. Однако в силу того, что на протяжении дня я удерживался в зданиях государственных органов — ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и ДФР КГК Республики Беларусь, — можно предположить, что к данным действиям причастны сотрудники указанных государственных органов, — считает Иван Кравцов.

Кравцов указывает, что при этом вышеперечисленные действия процессуально не оформлялись, никаких документов он не подписывал, адвоката к нему не пустили.


Заявление в СК Кравцов отправил по почте. Фото: Иван Кравцов

— В связи с этим данные действия нельзя расценивать как задержание в порядке, предусмотренном КоАП Республики Беларусь или УПК Республики Беларусь, а действия неизвестных лиц имеют признаки превышения власти и служебных полномочий, — отмечает представитель Координационного совета.

Иван Кравцов просит Следственный комитет возбудить по вышеизложенным фактам уголовное дело и признать его потерпевшим.

 
Теги: Минск
 
 
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Кравцов считает, что в течение 7 и 8 сентября 2020 года в отношении него совершались противоправные действия, которые носили характер похищения и незаконного лишения...
 
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