|
Член Координационного совета Иван Кравцов требует возбудить уголовное дело против тех, кто его «похитил»
17.09.2020 11:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов, находящийся сейчас в Киеве, выслал в Следственный комитет Беларуси заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных лиц, совершивших, как считает Кравцов, в отношении него противоправные действия: похищение и незаконное лишение свободы.
В заявлении Кравцов еще раз описал
— Таким образом, в течение 7 и 8 сентября 2020 года в отношении меня совершались явно противоправные действия, которые носили характер похищения и незаконного лишения свободы и сопровождались применением спецсредств — наручников. Данные действия совершались неизвестными мне лицами, часть из которых скрывала лица под масками. Однако в силу того, что на протяжении дня я удерживался в зданиях государственных органов — ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и ДФР КГК Республики Беларусь, — можно предположить, что к данным действиям причастны сотрудники указанных государственных органов, — считает Иван Кравцов.
Кравцов указывает, что при этом вышеперечисленные действия процессуально не оформлялись, никаких документов он не подписывал, адвоката к нему не пустили.
— В связи с этим данные действия нельзя расценивать как задержание в порядке, предусмотренном КоАП Республики Беларусь или УПК Республики Беларусь, а действия неизвестных лиц имеют признаки превышения власти и служебных полномочий, — отмечает представитель Координационного совета.
Иван Кравцов просит Следственный комитет возбудить по вышеизложенным фактам уголовное дело и признать его потерпевшим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член Координационного совета Иван Кравцов требует возбудить уголовное дело против тех, кто его «похитил»
Кравцов считает, что в течение 7 и 8 сентября 2020 года в отношении него совершались противоправные действия, которые носили характер похищения и незаконного лишения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)