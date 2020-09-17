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Задержано все руководство ЗАО «Белтяжмаш»

17.09.2020 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне стало известно, что руководители «Белтяжмаша» задержаны. Именно у этой компании снимал офис штаб Виктора Бабарико. Сегодня информацию о задержании подтвердили в КГК.

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш». Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По информации КГК, сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны 5 лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия.

ЗАО «Белтяжмаш» руководят бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. Накануне сообщалось, что у них прошли обыски, они задержаны. Стоит отметить, что именно этой компании принадлежит здание на улице В.Хоружей, в котором снимал офис штаб Виктора Бабарико. Там на прошлой неделе также прошел обыск, а позднее там был задержан адвокат Максим Знак.

 

 
 
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Накануне стало известно, что руководители «Белтяжмаша» задержаны. Именно у этой компании снимал офис штаб Виктора Бабарико. Сегодня информацию о задержании...
 
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