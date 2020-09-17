МИД России указал послу США в РФ на недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси

Источник материала: Tut.by

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе телефонного разговора с послом США в РФ Джоном Салливаном заявил ему о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.



Фото: пресс-служба МИД России

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, основное внимание было уделено последним событиям в Беларуси, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Почему российский МИД указывает на недопустимость вмешательства в ситуацию в Беларуси американскому дипломату, а не белорусский — не сообщается.