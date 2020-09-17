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МИД России указал послу США в РФ на недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси
17.09.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе телефонного разговора с послом США в РФ Джоном Салливаном заявил ему о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси. Об этом
«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, основное внимание было уделено последним событиям в Беларуси, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.
Почему российский МИД указывает на недопустимость вмешательства в ситуацию в Беларуси американскому дипломату, а не белорусский — не сообщается.
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Отмечается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, основное внимание было уделено последним событиям в Беларуси, а также ситуации...
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