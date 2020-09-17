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За 2020 год «Газпром» хочет заработать на поставках газа в Беларусь более 500 млн долларов

17.09.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский «Газпром» в 2020 году планирует заработать на поставках газа в Беларусь свыше 550 млн долларов. Это следует из документов, опубликованных компанией «Газпром трансгаз Беларусь».


Фото: btg.by

Ранее «Газпром» оценил стоимость поставок газа в Беларусь в 2020 году в 2,69 млрд долларов.

Сегодня стало известно, что стоимость поставок газа по взаимосвязанным сделкам между «Газпром трансгаз Беларусь» и «Белтопгазом» с облгазами составит 3,25 млрд долларов.

Таким образом, доход российской компании от продажи газа в Беларуси в 2020 году составит свыше 550 млн долларов.

Единственный акционер «Газпром трансгаз Беларусь» — российское ПАО «Газпром» одобрило внесение изменений в договоры на поставку газа 11 сентября 2020 года.

В этот день белорусская делегация обсуждала с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере. В переговорах принимали участие посол Беларуси Владимир Семашко и министр энергетики Виктор Каранкевич.

14 февраля правительство Беларуси подписало контракт с «Газпромом» на 2020 год, в котором цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров. Однако в мае Миллер сообщил о долге Беларуси за поставленный газ. В Минэнерго Беларуси заявляли, что не имеют задолженности за импортируемый газ, но есть разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.

3 сентября министр энергетики России Александр Новак сообщил, что до конца сентября белорусская сторона погасит долг за поставки газа, размер которого, по его словам, вырос до 328 млн долларов.

 
 
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3 сентября министр энергетики России Александр Новак сообщил, что до конца сентября белорусская сторона погасит долг за поставки газа, размер которого, по его...
 
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