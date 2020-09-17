«Однушки» в Минске до $40 тысяч. Подборка вариантов в разных частях города

В Заводском районе недалеко от ст.м. «Партизанская» продается однокомнатная квартира. Общая площадь жилья — 27,5 кв.м., стоимость «квадрата» — $1382. Квартира находится на первом этаже в жилом доме 1958 года постройки.

Апартаменты состоят из кухни (5,8 кв.м) и жилой комнаты (17,4 кв.м), санузел совмещен. Собственник указывает в объявлении, что в 2018 году в доме был сделан капремонт. По фотографиям видно, что и в самой квартире сделан косметический ремонт: поклеены свежие обои, на полу лежит ламинат, на кухне — плитка.