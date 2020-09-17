«Однушки» в Минске до $40 тысяч. Подборка вариантов в разных частях города

Кто-то сейчас торопится продать инвестиционную недвижимость, желая впрыгнуть в последний вагон уходящих цен, а кто-то уже присматривает варианты, чтобы купить квартиру в Минске по наиболее выгодной стоимости. Сделали для вас подборку однокомнатных квартир стоимостью до $40 тысяч — некоторые из них выглядят очень даже симпатично.
В Заводском районе недалеко от ст.м. «Партизанская» продается однокомнатная квартира. Общая площадь жилья — 27,5 кв.м., стоимость «квадрата» — $1382. Квартира находится на первом этаже в жилом доме 1958 года постройки.
Апартаменты состоят из кухни (5,8 кв.м) и жилой комнаты (17,4 кв.м), санузел совмещен. Собственник указывает в объявлении, что в 2018 году в доме был сделан капремонт. По фотографиям видно, что и в самой квартире сделан косметический ремонт: поклеены свежие обои, на полу лежит ламинат, на кухне — плитка.
Расположение, по мнению продавца, у дома хорошее: «рядом детский сад, гимназия, поликлиника, универмаг «Беларусь», кинотеатр, есть парк». Метро в пешей доступности.
В Советском районе недалеко от парка Дружбы народов продается однокомнатная квартира. Общая площадь жилья — 21 кв.м., стоимость «квадрата» — $1800. Апартаменты расположены на 4 этаже пятиэтажного дома 1971 года постройки.
Собственник описывает квартиру как «светлое, уютное жилье в самом центе Минска». Из преимуществ собственник перечисляет косметический ремонт, вместительный шкаф-купе и хороший вид из окна на зеленый двор.
Основным достоинством этого варианта продавец считает его расположение. Именно этому пункту в объявлении уделено особенно много внимания: «Все необходимое для комфортного проживания рядом: возле дома парковка; гимназия, школы и детские сады; Комаровский рынок; ТЦ «Европа», ТЦ «Рига»; парк Дружбы народов; бассейн «Орленок»; рядом с домом остановка общественного транспорта; до ст.м. «Академия наук» и «Якуба Коласа» на общественном транспорте 10 минут езды».
В том же Советском районе, но уже на ул. Кольцова продается еще одна однокомнатная квартира в заданной ценовой категории. Общая площадь жилья — 31 кв.м., стоимость квадрата — $1287. Апартаменты расположены на 1 этаже девятиэтажного кирпичного дома 1970 года постройки.
Квартира очевидно требует ремонта: пол деревянный, стены оклеены обоями, межкомнатные двери в довольно плачевном состоянии.
Как и в предыдущем случае в объявлении много внимания уделено расположению объекта недвижимости: «Экологически чистый район, максимально развитая инфраструктура, в шаговой доступности есть все необходимое: садики, школы, поликлиника, большое количество торговых центров и магазинов. В 10 минутах ходьбы от дома — Цнянское водохранилище. Хорошая транспортная развязка».
В Заводском районе продается однокомнатная квартира, которая расположена на 6 этаже девятиэтажного дома 1990 года постройки. Общая площадь жилья — 33,6 кв.м., стоимость «квадрата» — $1190.
В квартире сделан неплохой ремонт: на полу лежит ламинат, есть встроенная кухня, установлены хорошие межкомнатные двери. Единственными неотремонтированными оказались санузлы.
Инфраструктура в районе развита хорошо. Продавец в объявлении указывает, что «рядом с домом два детских сада, две школы, отделение банков, почта, Дворец детей и молодёжи «Орион», гипермаркет Ģreen. Остановка возле дома.До станции метро Могилёвская две остановки на общественном транспорте».
Во Фрунзенском районе по ул. Пономаренко продается однокомнатная квартира, расположенная на 8 этаже девятиэтажного жилого дома 1983 года постройки. Общая площадь жилья — 29,57 кв.м., стоимость «квадрата» — $1353.
В квартире сделан аккуратный косметический ремонт. Собственник считает, что «сюда можно заезжать без ремонта».
Продавец так описывает расположение объекта: «Самый популярный Фрунзенский район Минска с очень развитой инфраструктурой. 4 остановки до метро. Множество наземного транспорта. Выбор детсадиков со свободными местами, школы в пешеходной доступности. Множество парковок».