Обновленные курсы валют: доллар, евро и российский рубль снова подешевели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

С начала недели белорусская валюта уверенно укрепляет свои позиции по отношению к основным валютам корзины. В четверг тенденция, которая началась после затяжного падения рубля, продолжилась: доллар, евро и российский рубль на торгах синхронно ослабли.

В результате торгов 17 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,5755 рубля,

1 евро - 3,0365 рубля,

100 российских рублей - 3,4258 белорусского рубля.

Со вчерашнего дня больше всего подешевел евро: эта валюта сбросила сразу 0,72% или 0,0221 рубля. На 0,47% (или на 0,0162 белорусского рубля) просел за минувшие сутки российский рубль. Цена американской валюты уменьшилась на 0,1% (0,0025 рубля).

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит лишний раз поинтересоваться актуальным курсом, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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