Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси, призывающую ЕС ввести жесткие санкции

Источник материала: Tut.by

Депутаты Европейского парламента проголосовали за принятие резолюции по ситуации в Беларуси, где осудили действующие власти нашей страны, поддержали оппозицию и предложили ввести санкции против высшего белорусского руководства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Европейские парламентарии проголосовали за принятие проекта резолюции, в которой отвергаются результаты прошедших 9 августа в Беларуси выборов, которые, как сказано в документе, прошли с грубыми нарушениями международных стандартов. Также резолюция говорит о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения его нынешнего срока.

В резолюции приветствуется деятельность Координационного совета во главе со Светланой Тихановской, названного «переходным представительством народа» и открытого к диалогу со всеми политическими и общественными силами. Резолюция призывает руководство ЕС оказывать содействие совету, а также требует немедленного освобождения его членов, находящихся под стражей.

В принятой резолюции говорится, что Европарламент поддерживает народ Беларуси и его призывы к проведению свободных и честных выборов, а также считает необходимым урегулировать начавшийся в нашей стране кризис мирным путем при поддержке независимых СМИ и представителей гражданского общества. Документ призывает немедленно освободить политзаключенных и всех лиц, которые подверглись произвольным задержаниям и находятся сейчас под стражей, а также провести независимое расследование всех случаев пыток и связанной с протестами гибели людей.

Также парламентарии призывают руководство ЕС и стран, входящих в союз, разрабатывать точечные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за насилие силовиков в отношении мирных граждан, а также фальсификацию выборов, в том числе в отношении Александра Лукашенко, а также некоторых граждан России, которые оказывают поддержку белорусскому режиму.

В документе содержится предупреждение против использования национальных, религиозных, этнических и других меньшинств в качестве объекта информационной войны, отвлекая тем самым внимание общества от фальсификации выборов и последующих массовых протестов и репрессий.

Европарламент осудил в резолюции гибридное вмешательство России в дела Беларуси, особенно отправку «так называемых медиа-экспертов» для государственных белорусских СМИ, советников для военных и правоохранительных структур, а также призывает правительство Российской Федерации остановить любое вмешательство во внутренние процессы в нашей стране, уважать международное право и суверенитет Беларуси.

Документ призывает отказаться от финансовой поддержки белорусского режима, в том числе кредитования по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, одновременно с этим поддерживая правозащитников, активистов и представителей гражданского общества Беларуси. Также в резолюции призывают поддержать граждан нашей страны, обращающихся за убежищем в ЕС, студентов, отчисленных из вузов за активную гражданскую позицию.

Евродепутаты приветствуют предложение ОБСЕ содействовать в организации диалога, а также настаивают, чтобы белорусские власти приняли это предложение.

Странам ЕС и общественным институтам также предлагается взять на себя многомиллиардные обязательства по финансированию будущих реформ и реструктуризации экономики.

За принятие резолюции проголосовало 574 депутата, против — 37, 82 — воздержались.

Принятая резолюция относится к разряду «незаконодательных», она носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.