ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил новых уполномоченных в Брестскую и Могилевскую области

17.09.2020 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лукашенко назначил Валерия Вакульчика и Анатолия Сивака своими представителями по Брестской и Могилевской областям. Об этом сообщает пресс-служба.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Государственный секретарь Совета Безопасности Валерий Вакульчик назначен уполномоченным представителем в Брестской области, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак — в Могилевской.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В соответствии с документом, Андрей Равков освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя в Брестской области.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с документом, Андрей Равков освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя в Брестской области.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси, призывающую ЕС ввести жесткие санкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика