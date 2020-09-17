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Лукашенко назначил новых уполномоченных в Брестскую и Могилевскую области
17.09.2020 16:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко назначил Валерия Вакульчика и Анатолия Сивака своими представителями по Брестской и Могилевской областям. Об этом сообщает пресс-служба.
Государственный секретарь Совета Безопасности Валерий Вакульчик назначен уполномоченным представителем в Брестской области, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак — в Могилевской.
В соответствии с документом, Андрей Равков освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя в Брестской области.
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В соответствии с документом, Андрей Равков освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя в Брестской области.
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