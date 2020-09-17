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МИД о резолюции: Европарламент не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа

17.09.2020 17:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси считает, что Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, «не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов». Так в МИД отреагировали на принятую Европарламентом резолюцию по ситуации в Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В МИД считают, что резолюция показывает непонимание происходящих в Беларуси процессов и абсолютную «оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС». При этом белорусские дипломаты называют документ агрессивным и не содержащим ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.

— Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда, — отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство Беларуси считает, что европарламентариям не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран. По мнению МИД, эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией.

— Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна. Но понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории. Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента, — заявил МИД.

 
 
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В МИД считают, что резолюция показывает непонимание происходящих в Беларуси процессов и абсолютную «оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют...
 
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