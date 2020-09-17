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Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против официального Минска
17.09.2020 18:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министры иностранных дел Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании
— Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан, — отметили главы внешнеполитических ведомств.
Они призвали белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных, начать национальный диалог и конструктивно взаимодействовать с ОБСЕ.
Министры также подчеркнули важность незамедлительного введения санкций ЕС и странами-единомышленниками в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов и притеснение гражданского населения.
Напомним, сегодня депутаты Европейского парламента
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- Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан, - отметили главы...
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