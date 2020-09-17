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Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против официального Минска

17.09.2020 18:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министры иностранных дел Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании в совместном заявлении выразили поддержку белорусскому народу. Встреча глав МИД стран Северной Европы прошла 17 сентября.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан, — отметили главы внешнеполитических ведомств.

Они призвали белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных, начать национальный диалог и конструктивно взаимодействовать с ОБСЕ.

Министры также подчеркнули важность незамедлительного введения санкций ЕС и странами-единомышленниками в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов и притеснение гражданского населения.

Напомним, сегодня депутаты Европейского парламента проголосовали за принятие резолюции по ситуации в Беларуси, где осудили действующие власти нашей страны, поддержали оппозицию и предложили ввести санкции против высшего белорусского руководства.

 
 
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- Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан, - отметили главы...
 
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