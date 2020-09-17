Лукашенко заявил, что закрывает границу с Польшей и Литвой

Источник материала: Tut.by

Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме.

— Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — заявил Лукашенко.

Лукашенко сказал, что он не агрессор, вырос в деревне, где все друг друга защищали и помогали друг другу.

— Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы.

Он заявил, что хочет обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».Лукашенко призвал женщин не волноваться, так как «мужики решат эту проблему».

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