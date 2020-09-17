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Лукашенко об итогах выборов: Нельзя сфальсифицировать 80%

17.09.2020 20:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фальсификаций на президентских выборах не было. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме в «Минск-Арене».

— Никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%. Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они бы не стали атаковать мирную столицу. За 2,5 часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время.

(Дополняется)

 
Теги: Минск
 
 
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Фальсификаций на президентских выборах не было. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме в «Минск-Арене».
 
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