Лукашенко об итогах выборов: Нельзя сфальсифицировать 80%

Источник материала: Tut.by

Фальсификаций на президентских выборах не было. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме в «Минск-Арене».

— Никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%. Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они бы не стали атаковать мирную столицу. За 2,5 часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время.

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