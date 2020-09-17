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Лукашенко об итогах выборов: Нельзя сфальсифицировать 80%
17.09.2020 20:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фальсификаций на президентских выборах не было. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме в «Минск-Арене».
— Никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%. Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они бы не стали атаковать мирную столицу. За 2,5 часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время.
(Дополняется)
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Фальсификаций на президентских выборах не было. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме в «Минск-Арене».
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