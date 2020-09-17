Пророссийские активисты о ситуации в Беларуси: «Мало пахнет жареным»

Источник материала: Tut.by

В разгар политических споров в обществе, попыток граждан отстаивать свои права и озабоченности поиском диалога в Минске незаметно прошло мероприятие, участники которого собираются разработать «народную программу развития» будущего Беларуси.





В небольшом зале в центре Минска собралось около 60 человек. Это представители как минимум одной политической партии, нескольких общественных движений, в том числе незарегистрированной пророссийской организации «Национально-освободительное движение» (НОД) в Беларуси. Были приглашены претенденты в кандидаты в президенты на выборах 2020 года.

— Хотелось бы выработать народную программу, которая бы стала программой развития нашего государства и будущего поколения, — рассказал председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов. — Мы хотим собрать организационный комитет, думаю, мы выработаем эту программу и внесем на рассмотрение президента сегодняшнего, а нет — придет другой президент — [передадим] другому президенту.

По его словам, выработать программу планируется до 22 сентября на основании собранных предложений. Вероятно, в этот же день будет анонсировано создание новой партии под названием «Республиканская народно-патриотическая партия».

Организаторы хотели дать слово бывшим претендентам в кандидаты на пост президента, чтобы «внести свои предложения для развития страны». Из 55 человек, подававших заявления в ЦИК на регистрацию инициативных групп, на встречу пришли четверо.

Иванов: В Беларуси действуют «дестабилизирующие элементы»

С выступления бывших претендентов на участие в президентской гонке началась официальная часть. Первым высказался Андрей Иванов, сторонник интеграции Беларуси и России и создания «Единого Союзного Отечества — от Бреста до Владивостока», как указано на его личном сайте. Он указал на разобщенность в белорусском обществе, что, по его мнению означает, что «мало пахнет жареным».

— Приятно, что вчера была встреча с политическим активом у руководства страны. Там четко обозначено, где центр управления — это Соединенные Штаты, где периферия — это Чехословакия (перестала существовать в 1993 году. — Прим. Ред.), Литва, Польша, Украина, какие этапы были продуманы для того, чтобы свалить нашу государственность. Все полностью оглашено, вся эта информация опубликована, — заявил Андрей Иванов.

— Просоюзных (тех, кто выступает за союз с Россией. — Прим. TUT.BY) кандидатов на выборы не пустили. Хотя мы видим, что те люди, которые в России проводили деструктивную работу в отношении Беларуси, — это та же самая пятая колонна либерально-буржуазная, которая отрабатывает свои деньги. По сути мы окружены негативным обращением к нам со стороны коллективного Запада, и внутри тоже есть дестабилизирующие элементы, — продолжил выступающий.

Иванов считает, что «капиталистическая модель эволюции себя исчерпала» и предлагает «разворот от человека-потребителя к человеку-созидателю и творцу» через соответствующее воспитание и образование. Он видит решение экономических проблем в том числе в создании «национального эмиссионного центра, который будет давать по нулевым, а стратегическим отраслям — по минусовым ставкам национальную валюту на длительный период в производственный сектор». В качестве примера возможных макроэкономических решений Иванов приводит позиции члена коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, предложения по поддержанию экономики которого раскритиковали белорусские эксперты.

Свою программу озвучил экс-претендент в кандидаты фермер Юрий Ганцевич. Он высказался за развитие МСП как основы экономики Беларуси, упрощенную реализацию продукции с частных подворий, снижение ставок по кредитам, создание доступной системы ипотечного кредитования, гарантии частной собственности. А также за развитие локальных диалоговых площадок, принятые решения на которых доходили бы до президента.





Таболич: Не надо разъединять людей

Собравшиеся волновались, что «Беларусь ведут по пути Украины». В высказываниях несколько раз звучали претензии к митингующим на улицах людям, в том числе о том, что они дестабилизируют обстановку, приходят «потусить». Было озвучено подозрение, что за участниками протестных акций «кто-то стоит», а телеграм-канал NEXTA, по мнению некоторых присутствующих, «ворует детей».

Александр Таболич, музыкант и тоже бывший претендент в кандидаты на пост президента, призвал присутствующих не разделять белорусов. Несколько человек были недовольны присутствием Таболича и его соратника Александра Помидорова. Как только музыканты вошли, из зала прозвучали фразы про пришедших «фашистов» и «бело-красно-белых». Но позицию музыканта участники круглого стола все же выслушали.

— Самое главное — консолидация общества. Я лично хожу на митинги, хожу с людьми, которые любят свою страну, они не делают того, что говорите вы, они хотят перемен, — высказался Александр Таболич. — Ни с кем не надо воевать, надо дружить, и с Россией, и с Украиной. Зачем нам создавать врагов? А любить надо Беларусь, как я бы они ни была, бело-красно-белая или зелено-красная. Не надо рвать людей на части, разъединять их.

— Спасибо, вы уже разорвали, — прозвучало обвинение в его сторону из аудитории.

После официальных выступлений несостоявшихся кандидатов в президенты высказывались и другие участники круглого стола.

За «союз с Россией» высказалась Людмила Пасмурцева, представитель Республиканской партии труда и справедливости.

— У нас выбора два — это или Запад, или Россия. Наша страна не может жить одна. Если объединяются западные страны, то объединяются близкие себе. Мы же не в лесу живем. У нас связи. Мы — за союз с Россией. Это единственный выход из ситуации, — заявила Пасмурцева.

Далее участники высказывали мнение, что президент не будет «говорить с улицей» и предлагали «образовывать инициативные группы на основе партий», чтобы разговаривать с властями.

Что это за круглый стол?

Круглый стол по теме «Референдум. Поправки в Конституцию. Союзное Государство» анонсировала на своих страницах в соцсетях пророссийская организация «Национально-освободительное движение» (НОД) в Беларуси, цель которой, как указано на их сайте, «восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году» и «национальный курс и территориальная целостность России». Активисты с флагами НОД (полосатыми черно-оранжевыми) ранее были замечены на провластных митингах.

Как указано выше, участники мероприятия обменялись видением развития сложившейся в стране ситуации.

— Во всем мире говорят про Тихановскую и Лукашенко — так противопоставили их и разделили наше общество. Мы знаем, что в стране много разумных людей. 55 человек шло на [роль претендентов в кандидаты на пост] президента. Было зарегистрировано 7 человек. А те, кто, мы думаем, могли бы тоже привнести [свой вклад] в развитие нашей страны, их не зарегистрировали. Поэтому мы их пригласили, — объяснил решение проведения круглого стола и выработки «народной программы» Иосиф Кругликов, выступивший модератором встречи.

Александр Таболич по окончании круглого стола объяснил, что принял приглашение посетить круглый стол, чтобы высказать свою позицию и не отказываться от возможности наладить диалог с приверженцами разных взглядов.

— Нужен диалог, как ни крути. Нужно, чтобы люди пришли к какой-то консолидации, потому что у нас серьезная проблема в том, что общественность разделяется, — комментирует Таболич.