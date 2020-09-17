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Новак: Москва и Минск обсудят поставки энергоресурсов до 2025 года

18.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Россия и Беларусь в ближайшее время обсудят поставки энергоресурсов до 2025 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

© Sputnik / Иван Руднев
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"В ближайшее время мы будем говорить о тех параметрах и поставок энергоресурсов, и стоимостных, которые будут в ближайшей перспективе. Это несколько лет: на 2021 год вплоть до 2025 года", - сказал он.

Он отметил, что Россия и Беларусь сотрудничают многие десятилетия. "Я уверен, что и в дальнейшем будет. Мы находимся в очень хорошем позитивном диалоге", - добавил Новак.

"У нас обсуждаются вопросы единых энергетических рынков и в электроэнергетике, и в нефтегазовой отрасли. И это важно с точки зрения сближения. И это выгодно обеим странам", - добавил Новак.

Напомним, контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку по территории республики действительны до конца 2020 года. В феврале текущего года "Газпромом" и правительство Беларуси подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа. Стоимость одной тысячи кубометров газа для Беларуси на 2020 год была установлена в размере 127 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский министр заметил, что стороны находятся "в очень хорошем позитивном диалоге".
 
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