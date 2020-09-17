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В Мозыре открыт шестой пеллетный завод
18.09.2020 19:46 — Новости Экономики |
Знакомство с Мозырским пеллетным заводом мы начинаем отсюда. Это совершенно новая железнодорожная ветка. План возведения перерабатывающего предприятия предусматривал и ее строительство. Вложился лесхоз. Понимали: масштабы большие, важны удобство и скорость транспортировки пеллет.
Теперь готовую продукцию можно отгружать не только с помощью авто, но и по нории, специальному устройству, напрямую с завода через железнодорожную станцию. Первую партию биотоплива отсюда потребителю отправят уже к концу месяца. Что до географии - максимально широкая. Популярность пеллет в мире за последние десять лет выросла более чем в три раза. Страны отказываются от угля и торфа в пользу экологически чистых источников энергии. Великобритания, Германия, Италия, Франция, страны Прибалтики - это все перспективные экспортные рынки.
Сырьем для пеллет служат опилки, щепа, неликвидная древесина. Все то, что плохо лежит в лесу или осталось от переработки. Сложно назвать отходами то, что приносит доходы, но именно их измельчают, сушат, прессуют, упаковывают. Процесс полностью автоматизированный. Еще полгода назад на этом месте было чистое поле. 6 месяцев понадобилось, чтобы не просто поставить стены, а завести механизм.
На топливных гранулах и брикетах ежегодна страна зарабатывала около 2,5 миллиона долларов. Теперь такую прибыль отдельно сможет приносить каждый новый подобный завод. Говорят, дождь к деньгам!? Тогда неудивительно, что в момент передачи ключа и перерезания ленточки солнечная погода сменилась.
Штат Мозырского пеллетного завода - 16 человек, все местные жители. Они прошли переподготовку, стажировались на аналогичном предприятии в Житковичах, а также в регионах России. Работать завод будет круглосуточно. На полную мощность - а это 36 тысяч тонн готовой продукции в год - планируют выйти уже через пару недель.
Полная переработка древесных ресурсов
Вот и получается, лес в любом его виде - наше богатство. И от того, как мы распорядимся этим наследием, зависит не только наша экология, но и будущее отечественной деревообработки. Задача не просто обеспечить сырьем внутренний рынок, но и, что важно, отправить на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью. Запуск в стране пеллетных заводов гарантирует безотходную переработку, сможем выжать максимум даже из низкосортной древесины. Поручение президента.
Кроме Мозырского, пеллетные заводы уже работают в Пружанском, Кличевском, Борисовском опытном, Новогрудском и Житковичском лесхозах. По подсчетам специалистов, суммарно эти производства в год будут производить 156 тысяч тонн пеллет. Это позволит нашей стране получить около 20 миллионов долларов дополнительной валютной выручки.
Кстати, только за август 5 новых пеллетных заводов выпустили продукции столько, сколько за весь прошлый год. Ориентированная стоимость всех проектов - 81 миллион рублей. Окупится дело в течение 5 лет. Впрочем, это не только прибыль, но и порядок в лесу, а также новые рабочие места. Благодаря возведению 6 объектов уже трудоустроены 75 человек. Кстати, уже в воскресенье все они смогут отпраздновать на новом месте свой профессиональный праздник.
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