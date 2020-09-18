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От кирпича до стеклоблоков: из чего возводить межкомнатные перегородки? Смотрите очередной выпуск проекта Re:МОНТ
18.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Перепланировка с возведением новых перегородок – первый этап ремонта многих квартир и домов. Здесь есть не только много правил, которые устанавливают нормативные документы, но и другие важные вопросы: из чего возводить новые перегородки, чтобы они были прочными и надежными, легко монтировались и штробились, давали хорошую звуко- и теплоизоляцию и не стали излишней нагрузкой на перекрытия? Разбираемся в очередной серии проекта Re:МОНТ.
Напомним, что в прошлых сериях мы уже
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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От кирпича до стеклоблоков: из чего возводить межкомнатные перегородки? Смотрите очередной выпуск проекта Re:МОНТ
Перепланировка с возведением новых перегородок – первый этап ремонта многих квартир и домов. Здесь есть не только много правил, которые устанавливают нормативные...
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