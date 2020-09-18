От кирпича до стеклоблоков: из чего возводить межкомнатные перегородки? Смотрите очередной выпуск проекта Re:МОНТ

Источник материала: realt.by

Перепланировка с возведением новых перегородок – первый этап ремонта многих квартир и домов. Здесь есть не только много правил, которые устанавливают нормативные документы, но и другие важные вопросы: из чего возводить новые перегородки, чтобы они были прочными и надежными, легко монтировались и штробились, давали хорошую звуко- и теплоизоляцию и не стали излишней нагрузкой на перекрытия? Разбираемся в очередной серии проекта Re:МОНТ.

Напомним, что в прошлых сериях мы уже приняли квартиру у застройщика , выбрали подрядчика для ремонта «под ключ» из троих претендентов, а также разобрались для чего нужен дизайн-проект . Сегодня мы будем правильно составлять договор с дизайнером, а также приступать к демонтажу старых и возведению новых перегородок в «нашей квартире». Наши специалисты подробно расскажут, как выбрать материал для межкомнатных перегородок, а также поделятся секретами монтажа новых стен.

Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, это позволит нам проводить прямые трансляции с общественных обсуждений, пресс-конференций, разбирательств с застройщиками и судов. Ведь площадка YouTube накладывает свои ограничения на все возможности по количеству подписчиков. А также оставляйте комментарии — это позволит нам корректировать контент и делать его более полезным.

Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

2.10 – про первые этапы ремонта.

4.50 – рассказываем про перегородки.

9.45 – про следующие этапы ремонта.

13.00 – заключаем договор с дизайнером.

13.55 – про штукатурку в санузлах.

15.30 – про перемычки.

18.50 – дизайнер про финальный результат ремонта.

Читайте также:

Зачем нужен дизайн-проект и кого из подрядчиков для ремонта «под ключ» выбрали собственники квартиры? Смотрите очередной выпуск проекта Re: МОНТ

Чем недоволен сербский подрядчик в квартире от А-100? Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re: МОНТ