Глава МИД Литвы о словах Лукашенко: это реакция на ситуацию неадекватного человека

Источник материала: Tut.by

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ и укрепление их контроля — это неадекватная реакция, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Об этом он заявил в пятницу утром телеканалу LRT , пишет DELFI .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще, — сказал министр.

Он предупредил, что экономика соседней страны находится «на грани банкротства», поэтому все подобные шаги надо делать взвешенно и ответственно, иначе они принесут вред самой Беларуси.

У Линкявичюса беспокойство вызвало заявление о переброске армии к границам.

— Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека, — отметил глава МИД Литвы.

Напомним, накануне, 17 сентября Александр Лукашенко заявил , что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена.

— Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал Лукашенко.

Что подразумевалось под закрытием границ с Польшей и Литвой, будет ли это касаться военного усиления, транзита или ограничений по въезду и выезду — не конкретизировалось.

Утром 18 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил , что «охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов». Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

В Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме .