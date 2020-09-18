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БПС-Сбербанк запустил Fitbit Pay в Беларуси

18.09.2020 10:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

БПС-Сбербанк запустил сервис Fitbit Pay, который позволяет оплачивать покупки фитнес-браслетами и умными часами Fitbit. Пользоваться им могут владельцы карт Visa БПС-Сбербанка.

Сервис работает с применением технологии NFC (Near Field Communication). Для расчетов нужно привязать карту БПС-Сбербанка к электронному кошельку FitBit. Рассчитаться с помощью  Fitbit Pay можно в любом магазине, кафе или аптеке, принимающим бесконтактную оплату. Также они пригодятся для оплаты проезда в метро и на железной дороге. Пользоваться сервисом можно как в Беларуси, так и за рубежом.

Все транзакции надежно защищены: вместо данных платежной карты формируется зашифрованный ключ (токен). Номер карты и другие персональные данные не хранятся на браслете или часах и не передаются продавцам.

Для запуска сервиса надо установить на смартфон приложение Fitbit и выбрать в нем свое устройство из списка. После этого нужно создать электронный кошелек, защитить  его паролем и добавить карту к кошельку.

При оплате браслетом нужно нажать кнопку и кликнуть по иконке кошелька, после чего – ввести пароль, выбрать карточку и поднести устройство к терминалу. Оплата происходит мгновенно. Комиссия в Fitbit Pay отсутствует.

«Интерес к оплате покупок различными устройствами растет. И речь не только о расчетах смартфоном – многие предпочитают использовать умные часы и фитнес-браслеты, – отметил заместитель председателя правления Олег Бородко. – Это дает больший уровень платежной свободы и комфорта. Поэтому мы последовательно расширяем перечень сервисов бесконтактной оплаты, предлагая белорусам максимально возможный выбор подобных глобальных решений. Сегодня мы рады предложить клиентам Fitbit Pay, который будет востребован у аудитории с близкой нам философией – технологичной и  ориентированной на активный образ жизни».

«2020 год стал драйвером развития бесконтактных платежей и определил главные тренды современной реальности – цифровизацию и безопасность. Новые сервисы благоприятно воспринимаются пользователями, которым важно быть на связи 24/7 и совершать покупки в одно касание. Visa стремится объединять инновационность и безопасность, поддерживая развитие решений, которые делают платежи «незаметными». Мы уверены, что FitBit Pay позволит пользователям выбирать более удобные способы для оплаты повсеместно, тем самым развивая бесконтактную платежную экосистему», – прокомментировала региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове Светлана Чирва.

 
 
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БПС-Сбербанк запустил сервис Fitbit Pay, который позволяет оплачивать покупки фитнес-браслетами и умными часами Fitbit. Пользоваться им могут владельцы карт Visa...
 
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