Что происходит в Беларуси 18 сентября

Источник материала: Tut.by

Пятница началась с комментариев ко вчерашним заявлениям Александра Лукашенко о том, как Беларусь вынуждена была закрывать границы. Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает , что заявления Лукашенко о закрытии границ и укрепление их контроля — это неадекватная реакция. Сегодня также следим за событиями в суде Партизанского района Минска, где пройдет заседание по рассмотрению жалобы на заключение под стражу адвоката Максима Знака, который 9 сентября был задержан Следственным комитетом по делу о «захвате власти».