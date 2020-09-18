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Что происходит в Беларуси 18 сентября
18.09.2020 10:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятница началась с комментариев ко вчерашним заявлениям Александра Лукашенко о том, как Беларусь вынуждена была закрывать границы. Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
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