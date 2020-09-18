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Что происходит в Беларуси 18 сентября

18.09.2020 10:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятница началась с комментариев ко вчерашним заявлениям Александра Лукашенко о том, как Беларусь вынуждена была закрывать границы. Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс  считает, что заявления Лукашенко о закрытии границ и укрепление их контроля — это неадекватная реакция. Сегодня также следим за событиями в суде Партизанского района Минска, где пройдет заседание по рассмотрению жалобы на заключение под стражу адвоката Максима Знака, который 9 сентября был задержан Следственным комитетом по делу о «захвате власти». 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня также следим за событиями в суде Партизанского района Минска, где пройдет заседание по рассмотрению жалобы на заключение под стражу адвоката Максима...
 
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