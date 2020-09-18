В суд лично поручиться за Знака пришло несколько десятков адвокатов. Заседание перенесли

Источник материала: Tut.by

В суде Партизанского района Минска было назначено заседание по рассмотрению жалобы на заключение под стражу адвоката Максима Знака, который 9 сентября был задержан Следственным комитетом по делу о «захвате власти». Рассматривать жалобу должна была судья Татьяна Олейникова. Ходатайствовать о личном поручительстве за Знака в суд пришло несколько десятков адвокатов, которые ранее записали видео в поддержку Максима Знака и Ильи Салея. Судебное заседание без объяснения причин перенесли с 9.30 на 16.00 и в другой суд — Минский городской.





Около 9.30 к адвокатам Знака и пришедшим поддержать его коллегам вышла секретарь суда и объявила, что заседание переносится на 16.00 и жалоба будет рассматриваться Минским городским судом. Объяснить причину переноса секретарь не смогла.

После отмены заседания адвокат Знака Дмитрий Лаевский рассказал, что защита отправляла в суд ходатайство о том, чтобы было обеспечено участие Максима Знака в судебном заседании. Суд отправил в СИЗО и СК письмо о том, чтобы было обеспечено участие Знака в заседании по видеосвязи.



Супруга и адвокат Максима Знака Надежда Знак и адвокат Дмитрий Лаевский.

— И знаете что? Заседание суда у нас сегодня назначено на 9.30, а следователь в последний момент назначил на сегодня же на 9.00 процессуальное действие в СИЗО. Мы устно и письменно просили следствие перенести время в рамках этого же дня на после обеда и не мешать Максиму поучаствовать в суде, но нам был дан письменный отказ. Таким образом, это лишает Максима возможности выступить в суде по поводу своих законных интересов и против своего ареста. Вопиющее нарушение права человека. Это незаконно и возмутительно. Как видите, препятствия для защиты создаются даже на уровне доступа к суду, так разве можно говорить о некой законности? — заключил Лаевский.

Он считает, что выдвинутые Максиму Знаку подозрения по ч. 3 ст. 361 УК беспочвенны, поскольку ни в каких его высказываниях нет призывов к действиям против национальной безопасности, а выдвинутые ему подозрения не содержат цитат высказываний, за которые он преследуется.

— Заявления и комментарии Максима носили правовой характер и сделаны им в рамках оказания юридической помощи. Мною 14 сентября в СК подано ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления. Результата рассмотрения нет. А вот касательно заключения под стражу сложилась уникальная ситуация, — говорит Лаевский. — То есть абстрактные подозрения, которые не содержат описания обстоятельств инкриминируемого деяния. При этом до принятия решения о заключении под стражу ему никаких подозрений не выдвигалось и он ни о чем не допрашивался, то есть его просто 9 сентября поставили перед фактом, что принято решение о заключении под стражу, а до этого момента он не имел возможности привести доводы против такого решения, то есть не мог защититься. Вместе с тем ни сведения о его личности, ни возможность мер, которые не связаны с лишением свободы, органом следствия не рассматривались.

Защитник заключает: судя по материалам, которые приобщены к жалобе о заключении под стражу, каких-либо оснований для этого нет.

— Пока у меня в этой части не отобрана подписка о неразглашении, могу сказать, что там нет каких-либо доказательств, которые бы хоть как-то подтверждали основания для заключения под стражу — то есть что Максим может скрыться или помешать расследованию. Просто нет таких материалов. Вообще никаких подтверждений причин для ареста. Это доказывает, что заключение под стражу произвольно, — говорит Лаевский.