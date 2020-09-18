Где купить валюту? Какие курсы установили банки перед выходными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. В столичных банках утром в пятницу доллар можно приобрести по курсу от 2,567 рубля, евро - от 3,041 рубля, российский рубль - от 3,42 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

Больше недели подряд рубль укрепляется на торгах по отношению к основным валютам корзины, несмотря на то, что до этого белорусская валюта пережила не самые простое время. Последние торги на этой неделе также начались с укрепления белорусского рубля к доллару и российскому рублю. При этом он немного ослаб по отношению к евро. Несмотря на то, что торги только стартовали, банки Минска уже успели поменять курсы валют.

Так, доллар выгоднее всего покупать в обменниках "БСБ-Банка" и "Паритетбанка", где установлен курс в 2,567 рубля. В "Технобанке" и банке "Дабрабыт" американскую валюту реализуют по 2,568 рубля, в Белинвестбанке - по 2,569 рубля. Также в отделениях банков можно найти доллар по курсу от 2,57 до 2,6 рубля.

Евро по курсу в 3,041 рубля утром в пятницу торгуют "БСБ-Банк" и Белинвестбанк. В "МТБанке" предлагают курс в 3,044 рубля, в "Технобанке" и "Банке ВТБ" - в 3,045 рубля. В других местах евро продают по курсу от 3,046 до 3,1 рубля.

Самый лучший курс российского рубля в 2,42 белорусского рубля за сотню действует в обменниках "БСБ-Банка". По 3,422 белорусского рубля российскую валюту можно купить в "Паритетбанке", по 3,424 белорусского рубля - в "Технобанке" и "Абсолютбанке". Остальные банки установили курс российского рубля в диапазоне от 3,43 до 3,53 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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