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Курсы валют: евро вырос, доллар упал
18.09.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару США и российскому рублю в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу.
По итогам последних торгов недели Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют на выходные:
Таким образом, американская валюта просела – доллар потерял 0,97 копейки (0,38%). Российский рубль также подешевел – на 0,53 копейки (0,15%).
Рост на пятничных торгах показала только европейская валюта: укрепилась на 0,49 копейки (0,16%).
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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Американская валюта потеряла 0,97 копейки, российский рубль также подешевел – на 0,53 копейки.
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