Курсы валют: евро вырос, доллар упал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару США и российскому рублю в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу.

По итогам последних торгов недели Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют на выходные:

доллар США – 2,5658 рубля

евро – 3,0414

100 российских рублей – 3,4205

Таким образом, американская валюта просела – доллар потерял 0,97 копейки (0,38%). Российский рубль также подешевел – на 0,53 копейки (0,15%).

Рост на пятничных торгах показала только европейская валюта: укрепилась на 0,49 копейки (0,16%).

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.