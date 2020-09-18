Стало известно, сколько построят жилья в Минске и пригороде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Ежегодно в Минске строится около 600 тысяч квадратных метров жилья, заявил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев во время посещения президентом Беларуси ОАО "МАПИД".

Александр Лукашенко в очередной раз потребовал сократить строительство жилья, чтобы не перенаселить белорусскую столицу. "Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране", - предупредил он.

В свою очередь председатель Мингорисполкома заверил, что в Минске жилье будет строиться прежними темпами, при этом будут развиваться так называемые города-спутники столицы.

"Потому что там наиболее перспективные площадки, и мы видим на примере Смолевичей, что люди охотно туда идут, и будем работать в этом направлении. Смолевичи строим. Руденск - перспективная площадка с учетом строительства там предприятий (БНБК и других), поэтому мы будем эту площадку активно развивать, в том числе переносить туда и строительство коммерческого жилья", - пообещал Кухарев.

Согласно данным столичных властей в текущем году на строительство жилья направят 4030 многодетных семей, а в 2021 году - 3,5 тысячи.

"После этого уже выйдем на показатели, когда эти семьи стоят в очереди не более одного года. По нашим подсчетам, ежегодно 1,6 тысячи семей мы будем спокойно направлять, и уже будет выравниваться ситуация", - отметил председатель Мингорисполкома.

В Минске по-прежнему актуальным остается возведение арендного жилья. Теперь для того, чтобы повысить скорость строительства приняли решение, чтобы заказчиком была организация-застройщик и она же заключала договор с банком на кредит.

"Готовится проект указа о том, что УКС будет оформлять на себя кредит и начинать строительство", - пояснил Кухарев.

Мингорисполком также проводит анализ ситуации вокруг существующей усадебной застройки. "После завершения этой работы мы будем предлагать изменения в генплан, разработаем проект детального планирования для этих усадеб", - подытожил он.