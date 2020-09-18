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Россельхознадзор обсудил с Беларусью интеграцию информационных систем

18.09.2020 14:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Интеграция информационных систем имеет принципиальное значение для перехода на новый уровень сотрудничества между странами, при котором торговые процессы будут прозрачны и легитимны, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Переговоры в формате видеоконференции провели советник главы Россельхознадзора Александр Бибиков и замначальника Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Татьяна Балашова.

В ходе конференции заинтересованные стороны обсудили интеграцию российской ФГИС "Аргус-Фито" и белорусской "БЕЛФИТО", которая позволит обмениваться фитосанитарными сертификатами и отслеживать перемещение растительной продукции между странами.

"Александр Бибиков сообщил, что Россельхознадзор в июне этого года направил белорусской стороне письмо с детальным описанием предлагаемых схем взаимодействия систем и функциональных возможностях ФГИС "Аргус-Фито" и попросил рассмотреть документ в ускоренном порядке", - говорится в сообщении российского ведомства.

В этой связи Россельхознадзор готов оперативно согласовать конкретный план интеграции систем и перевести эту работу в практическую плоскость. При необходимости белорусской стороне также будет оказано технической содействие.

"Интеграция информационных систем имеет принципиальное значение для перехода на новый уровень сотрудничества между странами, при котором торговые процессы будут прозрачны и легитимны, а также будет обеспечена фитосанитарная безопасности территории России", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

 
Теги: Минск
 
 
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Подобное решение позволит обмениваться фитосанитарными сертификатами и отслеживать перемещение растительной продукции между двумя странами.
 
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