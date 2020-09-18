«Правительство отвергает озвученные обвинения». В СПЧ ООН прошло внеочередное заседание по ситуации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

На внеочередном заседании Совета по правам человека ООН, инициированного странами ЕС, обсуждалась текущая ситуация в Беларуси. Большинство представителей государств высказались за прекращение насилия, начало диалога властей с представителями оппозиции и гражданского общества.



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Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Насеф рассказала о случаях нарушения прав человека в Беларуси, насилии, в том числе сексуальном, пытках, применении силы по отношению к несовершеннолетним и их задержаниях. После ее выступления постпред Беларуси Юрий Амбразевич попросил слова и заявил, что наличие подобных заявлений в программе дебатов нарушает их процедуру.

По видеосвязи к собравшимся обратилась спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин. Она сообщила о многочисленных и систематических нарушениях прав человека в нашей стране, которые продолжаются на протяжении десятилетий, отметив, что в преддверии президентских выборов политическое поле было зачищено от популярных кандидатов. Она обвинила Александра Лукашенко в развитии кризиса в стране. По ее словам, власти остаются глухи к голосу международного сообщества и Координационного совета, а некоторых его членов, как Марию Колесникову, может ожидать наказание в виде пяти лет лишения свободы. Марин подчеркнула, что протесты в нашей стране носят мирный характер и возникают спонтанно, сравнив их с протестами декабря 2010 года. Она заявила о произвольных и политически мотивированных задержаниях, нарушении права на собрания, а также прав на свободу слова и свободу информации действиями властей по отключению интернета и притеснению СМИ.

Когда докладчик начала озвучивать информацию о более чем 500 свидетельствах пыток, представитель России прервал ее выступление, озвучив сходную с представителем нашей страны позицию — формат дебатов не предусматривает подобные выступления. Его поддержали представители Венесуэлы и Китая. Беларусь предложила исключить слова Марин из итогового протокола заседания. Однако председатель ответила, что подобная процедура соответствует той, которая применялась при проведении иных подобных внеочередных дебатов, а также уточнила у секретариата, нет ли в ходе заседания нарушения установленных процедур.

После этого Анаис Марин продолжила выступление, заявив о пытках электрошокерами, сексуальном и психологическом насилии в отношении задержанных в дни массовых протестов в Беларуси. Она также сказала, что нарушение прав человека не является внутренним делом государства, а касается всего мирового сообщества, и что нельзя допустить создания «железного занавеса» в нашей стране. Марин отметила, что за последние месяцы белорусское общество очень сильно изменилось и объединено желанием демократических перемен.

Затем присутствующим продемонстрировали запись обращения Светланы Тихановской, в котором она говорила о погибших и пострадавших, а также напомнила о своей готовности мирного обсуждения с властями нашей страны сложившейся ситуации, вновь прерывалась представителями Беларуси и Венесуэлы, однако им возразили коллеги из Германии, Нидерландов и Дании.

Также по видео к собравшимся обратилась одна из пострадавших — минчанка Екатерина Новикова. Она рассказала о своем задержании по пути в магазин в районе Немиги, насилии со стороны силовиков и недопустимых условиях содержания и обращении в местах содержания задержанных, где она видела избитых до потери сознания мужчин.

Представитель Беларуси обратился к собравшимся, заявив, что правительство отвергает озвученные обвинения, а белорусы высказали свое мнение на выборах. Он также назвал непроверенной информацию, которую сообщали предыдущие спикеры, заявив, что некоторые СМИ представляют картину реальности тех, кто проиграл голосование. Вновь были озвучены заявления о координации протестов из-за рубежа посредством телеграм-каналов, запугивании семей правоохранителей, а также применении протестующими коктейлей Молотова, палок, камней и автомобилей в противостоянии с силовиками. Представитель Беларуси заявил, что случаи сексуального насилия в отношении задержанных не получили официального подтверждения, а также отметил существование фейков о пропавших людях и чрезмерном использовании силы представителями милиции. Завершилось его выступление заверением, что требования реформ со стороны белорусского общества будут рассмотрены в том числе и группой, занятой подготовкой проекта новой Конституции нашей страны.

В своих выступлениях применение силы по отношению к мирным демонстрантам, случаи пыток и другие нарушения прав человека осудили министры иностранных дел Германии, Дании, Словакии, Польши, Нидерландов, Болгарии. Глава внешнеполитического ведомства Украины высказал озабоченность обвинениями в иностранной поддержке протестов, заявив от имени Украины об абсолютном невмешательстве суверенитет Беларуси, а также предостерег Россию от подобных шагов.

Также свою озабоченность высказали представители Канады, Австралии, Австрии, Маршалловых островов, Испании, Германии, Чехии, Италии, Японии, Финляндии, Словении, Лихтенштейна, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Португалии, Хорватии, Греции, Лихтенштейна, Люксембурга, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Албании. Они осудили применение насилия и пыток, а также заявили о непризнании выборов свободными и честными. Они отметили, что протесты стали беспрецедентными по массовости в истории нашей страны.

Некоторые страны, которые не высказывались по вопросу прошедших выборов, подчеркивали то, что шокированы случаями насилия в нашей стране. С подобными заявлениями выступили представители Мексики, Уругвая, Бразилии, Перу, Новой Зеландии, Мальты, Эквадора и даже Молдовы.

Часто в речах представителей государств выражалось негодование по поводу ситуации с похищением и попыткой выдворения из страны Марии Колесниковой, а также ее задержанием и возбуждением против нее уголовного дела. Абсолютное большинство взявших слово призывала власти Беларуси к диалогу с представителями политической оппозиции и гражданского общества, видя в этом главное условие преодоления кризиса, а также приветствовали готовность ОБСЕ стать посредником в этом процессе. Они настаивали на создании особой мониторинговой миссии ООН в нашей стране для наблюдения за ситуацией.

Некоторые страны высказывались в поддержку белорусских властей или заявляли о недопустимости использования Совета и темы прав человека для оказания давления на отдельные государства и применения политики двойных стандартов международными структурами. Венесуэла, Куба, Никарагуа, Китай, Сирия заявили о признании официальных результатов президентских выборов и действующего белорусского правительства. Представитель Бурунди подробно остановился на этом вопросе, назвав выборы честными и прозрачными, что подтверждалось, по его словам, опросами общественного мнения.

Таджикистан сообщил, что пристально наблюдали за ситуацией, однако миссия наблюдателей СНГ не выявила серьезных нарушений во время президентских выборов. По мнению таджикской стороны, ситуация в Беларуси не требует вмешательства или посредничества других стран, а ситуация с правами человека не нуждается в срочном обсуждении.

Филиппины, Индонезия, Египет, Иран, Турция, КНДР, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Ирак ограничились заявлениями об уважении суверенитета и недопустимости вмешательства в дела другого государства.

Азербайджан и Казахстан напомнили о тесных дружеских связях с нашей страной и приветствовали желание властей Беларуси провести конституционную реформу, однако заявили о поддержке суверенитета нашей страны и высказались против политизации Совета по правам человека ООН.

Представитель России заявил о том, что в дискуссии по поводу ситуации в Беларуси участвует группа агрессивных государств и что не следует вмешиваться во внутренние дела нашей страны и допустить дестабилизации, «как это произошло в соседней стране». По его мнению, массовые аресты протестующих во Франции и Германии не вызвали подобных дебатов, а в США гораздо большее количество людей пострадало от действий полиции, но международное сообщество молчало.

Министр по делам европейского соседства Великобритании Венди Мортон поддержала позицию Евросоюза в отношении ситуации в Беларуси, а также призвала к наложению санкций на лиц, ответственных за нарушения прав человека. Она заявила, что Британия будет оказывать помощь независимым СМИ и активистам в нашей стране и выделит для этих целей не менее полутора миллионов фунтов стерлинга. О выделении 100 тысяч евро на подобные программы также заявил министр иностранных дел Румынии.

Ватикан призвал начать диалог, прекратить насилие, поддерживать права человека, а также высказал озабоченность тем, что ситуация может коснуться католической церкови в Беларуси. Представитель Святого Престола призвал к примирению и сказал, что власти должны прислушиваться к людям.

Также по ситуации высказались представители неправительственных правозащитных организаций, среди которых были Amnesty International, Human Rights Watch, а также организаций из структуры ООН, таких как ООН-женщины и ЮНИСЕФ. Все они заявили о систематическом нарушении прав человека в нашей стране.