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Максиму Знаку предъявлено обвинение. Он объявил голодовку

18.09.2020 16:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение по ч.3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку. Об этом TUT.BY сообщил защитник Знака Дмитрий Лаевский.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Обвинение все так же, как и подозрения, не конкретизировано, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все также состоит в преследовании за выражение мнения. В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО, — рассказал Лаевский.

По словам защитника, Максим Знак пришел к выводу, что в Республике Беларусь не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения».

— По словам Максима Знака, отказ от пищи является для него в условиях СИЗО одним из немногих оставшихся способов борьбы против беззакония и несправедливости в стране. Максим неоднократно говорил, что в государстве все люди должны руководствоваться правом. Как пояснил Максим Знак, отказ от пищи призван убедить каждого, в особенности правоприменителей, вспомнить про духовные и моральные ценности, на которых основано право, и не разрушать их, — заявил Лаевский.

 
 
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По словам адвоката Знака, в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за...
 
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