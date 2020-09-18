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Европейские послы: Мы будем приносить список политзаключенных на каждую встречу с белорусскими госслужащими
18.09.2020 17:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главы дипломатических миссий стран Евросоюза, работающие в Минске, призывают власти Беларуси действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев. Совместное заявление опубликовано
— Мы выражаем солидарность со всеми политическими заключенными в Беларуси — несколькими десятками мужчин и женщин, несправедливо заключенными под стражу за защиту и отстаивание основных свобод и демократии. С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими, — заявили послы.
Дипломаты подчеркивают, что мирное и устойчивое урегулирование текущего кризиса может быть результатом только всеобъемлющего национального диалога при полном соблюдении основных прав и свобод народа Беларуси и при полном обеспечении демократических процедур, которых требует народ Беларуси.
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Европейские послы: Мы будем приносить список политзаключенных на каждую встречу с белорусскими госслужащими
Главы дипломатических миссий стран Евросоюза, работающие в Минске, призывают власти Беларуси действовать в соответствии со своими международными...
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