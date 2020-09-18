МИД Польши: В окружении Лукашенко появится готовность к диалогу с обществом

Источник материала: Tut.by

Польша разрабатывает план поддержки «демократической Беларуси». Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач озвучил для белорусской прессы основные тезисы политики Варшавы в отношении Беларуси.





«Лукашенко готов разговаривать только с Путиным»

Беларусь переживает политический и экономический кризис, заявил Мартин Пшидач. Его усиливает отсутствие диалога внутри Беларуси и нежелание Александра Лукашенко услышать как позицию своих граждан, так и мнение соседних стран.

— Внутри Беларуси не хватает диалога, господин Лукашенко не готов разговаривать со своим народом и не готов разговаривать со своими соседями. У нас было много попыток устроить диалог между Варшавой (и не только) и Минском. Ни одна попытка не получилась. Господин Лукашенко готов разговаривать только с Путиным. Хотя он еще год назад говорил, что готов выстраивать хорошие отношения с западными соседями, потому что не хочет каждый год в декабре вставать на колени перед Путиным и просить у него помощи. Но сейчас он стоит, по-моему, на коленях перед Владимиром Путиным, просит его о помощи, — считает Пшидач.

По его мнению, поддержка Путина будет носить временный характер, так как «невозможно поддерживать долго политиков, которые не имеют поддержки со стороны народа».

— Мы не знаем, какой будет цена диалога [с Москвой]. Наверное, платить будет не только сам Лукашенко, а ценой будет часть суверенитета Беларуси. При этом Польша, как Евросоюз, считает, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

При этом Мартин Пшидач считает, что в органах власти есть те, кто поддерживает или скоро будет выступать за диалог с белорусским обществом.

— Мы видим, что гнев велик, протесты продолжаются, это не способствует стабильности среди ближайшего окружения господина Лукашенко. Мы верим, что со стороны властей, если не со стороны Лукашенко, то его окружения, будет готовность к диалогу. Ближайшее окружение, уверен, анализирует ситуацию и размышляет над тем, как в будущем действовать: работать ради власти или пойти на диалог.

Варшава продвигает «план Маршалла» для Беларуси

Вовлечение Польши в ситуацию в Беларуси, по словам замглавы польского МИД, заключается в помощи белорусским гражданам и бизнесу. Варшава разработала для Беларуси пакет поддержки, который будет действовать в трех направлениях.

Одну часть программы можно условно назвать гуманитарной. Пшидач отметил, что поддержка будет оказываться «сотням белорусов», которые в свете последних событий уехали в Польшу. Около 50 человек уже получают медицинскую и реабилитационную помощь. По плану почти 1 тысяча белорусских студентов получат стипендии на обучение от польского правительства.

Второе направление — это поддержка бизнеса. Польша предлагает условия для временной релокации компаний сектора IT, которые обращались с такой просьбой.

Третье направление поддержки — экономическое. Так называемый план Маршалла начнет действовать, когда в Беларуси «проведут честные выборы» с присутствием международных наблюдателей.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Вышеградская группа разработала «проект экономического сотрудничества» , который планируется представить на внеочередном саммите ЕС.

Экономическая программа, инициированная Польшей, может включать стабилизационный пакет за счет средств бюджета Евросоюза, а также МВФ и Всемирного банка. Кроме того, Варшава намерена продвигать использование финансовых и экономических инструментов при поддержке ЕБРР и Европейского инвестиционного банка «для укрепления экономической безопасности» за счет краткосрочных проектов и долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.

Сотрудничество в вопросах предоставления названной поддержки Польша намерена вести с лидером Беларуси, которого «изберет белорусский народ», подчеркнул представитель польского МИД. Условием для предоставления Беларуси поддержки со стороны международных финансовых институтов может быть готовность проводить необходимые реформы.