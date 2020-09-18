Польский МИД призвал власти Беларуси «не обострять ситуацию»

Источник материала: Tut.by

Варшава призывает белорусские власти не обострять ситуацию на западной границе. «Белорусские власти пытаются запугать население, используя угрозу внешнего врага», — заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.





Польша обеспокоена заявлениями Александра Лукашенко об усилении границы с Польшей, для них это вопрос сохранения безопасности на восточной границе.

— Нас волнует вопрос, что к нашей границе стягиваются войска. Но с нашей стороны нет никакого движения польских войск. Это не значит, что мы не анализируем ситуацию. Мы наблюдаем за всем, что происходит, отмечаем переброску войск из Витебска в Гродно, также учения, которые происходят на западной территории Беларуси. И мы призываем власти Беларуси не обострять ситуацию.

Представитель МИД высказал мнение, что белорусские власти пытаются запугать население, используя угрозу внешнего врага.

— Такие слова не поддерживают хорошие отношения между странами. Мы всегда открыты. Наша восточная граница будет открыта для белорусов. Слова господина Лукашенко — это эмоциональная реакция, таким образом он пытается испугать общество, — считает Мартин Пшидач.

В то же время польско-белорусская граница работает в привычном режиме. По его словам, это же касается белорусско-литовской границы.

Касательно заявлений Александра Лукашенко о том, что Польша якобы положила глаз на часть белорусской территории, Пшидач заявил, что у Польши никогда не было и нет планов нарушать целостность белорусской границы.

— Мы всегда подчеркиваем, что выступаем за независимую суверенную Беларусь в таких границах, в которых она существует в настоящее время.

На вопрос журналистов о том, есть ли какие-то шаги со стороны Минска по введению контрсанкций, о которых высказывался Александр Лукашенко, Мартин Пшидач высказал сомнение в том, что Беларусь на это пойдет, так как сама же от них пострадает.

— Транзит — это важный для Беларуси вопрос, она не имеет доступа к морю, при этом ей важно сохранить возможности транзита через другие страны, — комментирует Пшидач. Он указывает на то, что большая часть внешней торговли Беларуси завязана на странах ЕС. — Как он [Александр Лукашенко] представляет будущее своего государства без этого фактора?