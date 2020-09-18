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На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы

18.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

16 сентября КГК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, сообщает официальный телеграм-канал Комитета Госконтроля. Суть обвинений пока не ясна. Компания «Белтяжмаш» работает на рынке коммерческой недвижимости уже более 27 лет, и Realt.by решил вспомнить, какие объекты построил один из крупнейших девелоперов Беларуси за это время.

На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы
ТЦ Omega Tower

Компания «Белтяжмаш» была основана в 1993 году и с тех пор стала одним из крупнейших застройщиков на рынке коммерческой недвижимости. При этом компания занимается не только возведением, но и сдачей в аренду и обслуживанием объектов недвижимости. На сайте девелопера говорится, что «целью компании является создание гармоничной и комфортной среды для жизни и бизнеса». От комментирования нынешней ситуации компания воздержалась.

Мы решили вспомнить, какие самые знаменитые объекты недвижимости построила компания «Белтяжмаш» за годы своей работы. 

БЦ на В.Хоружей, 25

В Советском районе недалеко от Комаровского рынка реконструировано старое здание, которое располагается по ул. В.Хоружей, 25, по соседству с БЦ «Терминал».

На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы
Фото с сайта ЗАО "Белтяжмаш"

ТЦ GLOBO

По ул. Уманская, 54 компания построила ТЦ GLOBO, это один из самых крупных торговых центров, который насчитывает около 200 магазинов. Торговый центр расположен прямо напротив выхода из ст. метро «Михалово». Рядом также есть автостанция «Юго-Западная», от которой ходят автобусы в более чем 30 пригородных направлениях. В двух минутах ходьбы от ТЦ Globo находится крупный бизнес-центр Omega Tower, фитнес-центр Адреналин и теннисные корты

Этот ТЦ участвовал в премии Realt Golden Key в 2017 году.

На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы
На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы
На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы

БЦ Omega Tower

БЦ Omega Tower был построен в 2014 году. Это первое в Беларуси здание, которое прошло международную экологическую сертификацию BREEAM. В этом бизнес-центре есть системы рекуперации и климат-контроля, автоматическая система распределения для лифтов, свободные планировки, кухни, комнаты отдыха и душевые в офисах.

Этот БЦ стал победителем в номинации "Лучший действующий бизнес-центр Беларуси" премии Realt Golden Key в 2017 году. Напомним, именно в этом здании располагается офис медиа компании TUT.by.

Расположен БЦ прямо у ст.м. «Михалово» — это район с хорошо развитой инфраструктурой с удобным выездом на все центральные магистрали города.

На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы

БЦ по ул. Пинская, 28 

Этот двухэтажный бизнес-центр был построен в модном сейчас стиле лофт. На территории есть собственная парковка на 150 автомобилей. Компания предоставляет офисы в аренду в Минске от 15 до 150 кв.м.


На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы

На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы

На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы

Фитнес-центр по ул. Железнодорожная, 38

Четырехэтажный фитнес-центр с панорамным остеклением предлагает своим посетителям: бассейн, 4 теннисных корта, банный и SPA комплекс и студию бокса.

Расположен фитнес-центр недалеко от ст.м. "Михалово".

На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы
Фото с сайта ЗАО "Белтяжмаш"

 
Теги: Минск
 
 
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16 сентября КГК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, сообщает...
 
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