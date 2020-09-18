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На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы
18.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
16 сентября КГК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, сообщает
Компания «Белтяжмаш» была основана в 1993 году и с тех пор стала одним из крупнейших застройщиков на рынке коммерческой недвижимости. При этом компания занимается не только возведением, но и сдачей в аренду и обслуживанием объектов недвижимости. На
Мы решили вспомнить, какие самые знаменитые объекты недвижимости построила компания «Белтяжмаш» за годы своей работы.
БЦ на В.Хоружей, 25
В Советском районе недалеко от Комаровского рынка реконструировано старое здание, которое располагается по ул. В.Хоружей, 25, по соседству с БЦ «Терминал».
ТЦ GLOBO
По ул. Уманская, 54 компания построила ТЦ GLOBO, это один из самых крупных торговых центров, который насчитывает около 200 магазинов. Торговый центр расположен прямо напротив выхода из ст. метро «Михалово». Рядом также есть автостанция «Юго-Западная», от которой ходят автобусы в более чем 30 пригородных направлениях. В двух минутах ходьбы от ТЦ Globo находится крупный бизнес-центр Omega Tower, фитнес-центр Адреналин и теннисные корты
Этот ТЦ
БЦ Omega Tower
БЦ Omega Tower был построен в 2014 году. Это первое в Беларуси здание, которое прошло международную экологическую сертификацию BREEAM. В этом бизнес-центре есть системы рекуперации и климат-контроля, автоматическая система распределения для лифтов, свободные планировки, кухни, комнаты отдыха и душевые в офисах.
Этот БЦ
Расположен БЦ прямо у ст.м. «Михалово» — это район с хорошо развитой инфраструктурой с удобным выездом на все центральные магистрали города.
БЦ по ул. Пинская, 28
Этот двухэтажный бизнес-центр был построен в модном сейчас стиле лофт. На территории есть собственная парковка на 150 автомобилей. Компания предоставляет
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На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы
16 сентября КГК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, сообщает...
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