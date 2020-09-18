На руководство крупного девелопера Белтяжмаш завели уголовное дело. Что компания построила в Минске за 27 лет работы

Компания «Белтяжмаш» была основана в 1993 году и с тех пор стала одним из крупнейших застройщиков на рынке коммерческой недвижимости. При этом компания занимается не только возведением, но и сдачей в аренду и обслуживанием объектов недвижимости. На сайте девелопера говорится, что «целью компании является создание гармоничной и комфортной среды для жизни и бизнеса». От комментирования нынешней ситуации компания воздержалась.

Мы решили вспомнить, какие самые знаменитые объекты недвижимости построила компания «Белтяжмаш» за годы своей работы.

БЦ на В.Хоружей, 25

В Советском районе недалеко от Комаровского рынка реконструировано старое здание, которое располагается по ул. В.Хоружей, 25, по соседству с БЦ «Терминал».