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Суд отклонил жалобу на заключение под стражу адвоката Максима Знака

18.09.2020 19:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу адвоката Максима Знака.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Заседание должно было пройти утром в суде Партизанского района, но его перенесли на вечер в Минский городской суд. Рассматривала жалобу судья Партизанского района Татьяна Олейникова. Заседание было закрытым, поддержать Максима Знака и выступить его личными поручителями в суд пришло более 50 адвокатов, но их судья на заседание не пригласила. Позвали адвокатов и представителей СМИ только на оглашение решения суда. Максим Знак участвовал в заседании по видеосвязи. После оглашения решения Знак помахал адвокатам, они приветствовали его аплодисментами.

— Мы обжалуем решение в Минский городской суд у нас есть 24 часа, рассмотрение обжалования состоится на следующей неделе, — рассказал адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский.

Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО № 1 Минска. Сегодня ему было предъявлено обвинение по по ч.3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку.

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание было закрытым, поддержать Максима Знака и выступить его личными поручителями в суд пришло более 50 адвокатов, но их судья на заседание не пригласила.
 
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