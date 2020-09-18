|
Суд отклонил жалобу на заключение под стражу адвоката Максима Знака
18.09.2020 19:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу адвоката Максима Знака.
Заседание должно было пройти утром в суде Партизанского района, но его перенесли на вечер в Минский городской суд. Рассматривала жалобу судья Партизанского района Татьяна Олейникова. Заседание было закрытым, поддержать Максима Знака и выступить его личными поручителями в суд пришло более 50 адвокатов, но их судья на заседание не пригласила. Позвали адвокатов и представителей СМИ только на оглашение решения суда. Максим Знак участвовал в заседании по видеосвязи. После оглашения решения Знак помахал адвокатам, они приветствовали его аплодисментами.
— Мы обжалуем решение в Минский городской суд у нас есть 24 часа, рассмотрение обжалования состоится на следующей неделе, — рассказал адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский.
Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО № 1 Минска. Сегодня ему было предъявлено обвинение по по ч.3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание было закрытым, поддержать Максима Знака и выступить его личными поручителями в суд пришло более 50 адвокатов, но их судья на заседание не пригласила.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)