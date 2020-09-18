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Amnesty International признала узниками совести членов Координационного совета и их соратников
19.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все задержанные члены Координационного совета и их соратники являются узниками совести. Власти Беларуси должны немедленно освободить их. Об этом
Международная правозащитная организация заявляет, что власти обязаны гарантировать возможность безопасного возвращения всем гражданам Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну. Они призывают провести тщательное и прозрачное расследование по всем сообщениям о нарушениях прав человека, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и других органов власти Беларуси, и привлечь виновных к ответственности.
— Организованная властями и набирающая обороты кампания гонений, притеснений, принудительных высылок из страны и судебного преследования членов Координационного совета и их сторонников и соратников вызывает глубокую обеспокоенность и должна быть немедленно прекращена. Происходящее представляет собой грубейшее и широкомасштабное нарушение прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, на личную свободу, на справедливое судебное разбирательство, на свободу передвижения, а также прочих фундаментальных прав человека.
Правозащитники напоминают, что шесть из семи членов президиума Координационного совета были либо арестованы, либо выдавлены из страны. На свободе только Светлана Алексиевич, но и к ней 9 сентября в дом пытались проникнуть неизвестные.
— Все задержанные члены Координационного совета и их соратники являются узниками совести, и власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно отпустить их на свободу, — указывают правозащитники.
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Правозащитники напоминают, что шесть из семи членов президиума Координационного совета были либо арестованы, либо выдавлены из страны. На свободе только Светлана...
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