Amnesty International признала узниками совести членов Координационного совета и их соратников

Источник материала: Tut.by

Все задержанные члены Координационного совета и их соратники являются узниками совести. Власти Беларуси должны немедленно освободить их. Об этом говорится в заявлении Amnesty International.





Международная правозащитная организация заявляет, что власти обязаны гарантировать возможность безопасного возвращения всем гражданам Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну. Они призывают провести тщательное и прозрачное расследование по всем сообщениям о нарушениях прав человека, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и других органов власти Беларуси, и привлечь виновных к ответственности.

— Организованная властями и набирающая обороты кампания гонений, притеснений, принудительных высылок из страны и судебного преследования членов Координационного совета и их сторонников и соратников вызывает глубокую обеспокоенность и должна быть немедленно прекращена. Происходящее представляет собой грубейшее и широкомасштабное нарушение прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, на личную свободу, на справедливое судебное разбирательство, на свободу передвижения, а также прочих фундаментальных прав человека.

Правозащитники напоминают, что шесть из семи членов президиума Координационного совета были либо арестованы, либо выдавлены из страны. На свободе только Светлана Алексиевич, но и к ней 9 сентября в дом пытались проникнуть неизвестные.

— Все задержанные члены Координационного совета и их соратники являются узниками совести, и власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно отпустить их на свободу, — указывают правозащитники.