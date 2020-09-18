Евразийский банк развития поддержит Беларусь в случае санкций от Евросоюза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) на фоне сообщений о возможной заморозки финансирования проектов с участием ЕБРР стал получать обращения от белорусских компаний, чьи проекты реализуются за счет кредитов европейского банка, об этом Sputnik Беларусь рассказал заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний.

"Буквально накануне в ЕАБР уже стали поступать звонки представителей компаний, чьи проекты закредитованы у европейских коллег", - сообщил Крайний.

Европейский парламент принял в четверг резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующей власти и силовых структур. Также в документе содержится призыв к Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку заморозить финансирование контролируемых правительством Беларуси проектов. Принятая резолюция носит рекомендательный, а не обязательный характер. В то же время документ служит политическим ориентиром для институтов Евросоюза.

Какие именно белорусские компании уже обратились в ЕАБР, заместитель председателя правления банка Крайний раскрывать не стал.

"Пока преждевременно говорить, о ком конкретно идет речь. Но интерес к возможностям Евразийского банка развития со стороны белорусских компаний объяснимо высок", - подчеркнул он.

Этой весной Европейский банк реконструкции и развития оценил сумму инвестиций в экономику Беларуси в 2020 году на уровне в 400 млн евро. В планах банка было профинансировать, в том числе, ремонт трассы Минск-Витебск (259 млн евро), за счет кредитов поддержать промышленные предприятия, которые пострадали от ситуации с COVID-19.

© Sputnik Инвестиции в белорусскую экономику со стороны банков развития

В свою очередь, в ЕАБР заявили, что готовы рассмотреть возможность замещения ЕБРР в случае его выхода из проектов в Беларуси. Ранее Евразийский банк уже участвовал в подобных операциях: заместив на 200 млн евро ЕБРР в проекте строительства магистрали "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в 2020 году Евразийский фонд стабилизации и развития при ЕАБР выделит 500 млн долларов на поддержку экономики республики и населения в период пандемии. В частности, средства будут направлены на систему здравоохранения Беларуси, социальный сектор и финансовую систему.

"Данная программа антикризисная и направлена на покрытие бюджетного разрыва в 2020 году. Соответственно, средства кредита планируется предоставить в этом году", - уточнил Sputnik и.о. исполнительного директора Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) при ЕАБР Андрей Широков.

На сегодня текущий инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси составляет 971,1 млн долларов. Всего в развитие республики за 11 лет (ред. - с 2009 года) ЕАБР вложил 1,815 млрд долларов. Это примерно 165 млн долларов инвестиций в год. Для сравнения: за 28 лет работы в республике ЕБРР профинансировал проекты на сумму в 3,4 млрд долларов, то есть это более 121 млн долларов вложений ежегодно.

Евразийский банк развития участвовал в финансировании 36 проектов в республике в сфере транспортной и коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, промышленности, а также в финансовом секторе и информационных технологиях. Среди них: строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина – почти 80 млн долларов. Также банк выдавал кредиты на поддержку крупных предприятий страны. Например, выделил свыше 424 млн долларов на инвестпрограмму ОАО "Беларускалий" и более 58 млн долларов на производство техники "БелАЗа".

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