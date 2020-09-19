Беларусь и Казахстан проведут переговоры по поставкам нефти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Беларусь и Казахстан проведут переговоры о поставках нефти, интересы белорусской стороны будет представлять вице-премьер Юрий Назаров, соответствующее постановление Совмина №536 от 17 сентября, дающее ему такие полномочия, опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

"Совет министров Республики постановляет уполномочить заместителя премьер-министра Республики Беларусь Назарова Юрия Викторовича на проведение переговоров по проекту соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

Кроме того, Назарова уполномочили подписать соглашение, если будет достигнута договоренность в пределах одобренного проекта.

Постановление Совмина вступает в силу с момента его официального опубликования. При этом утрачивает силу февральский документ, в котором полномочия на проведение переговоров передавались бывшему заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрию Крутому.

Напомним, принципиальная договоренность о поставках нефти из Казахстана в Беларусь была достигнута в 2019 году. С того момента ведется работа над проектом соглашения о поставках. По данным СМИ, стороны пока не смогли прийти к соглашению, поскольку не решен вопрос пошлин: Казахстан хотел поставлять нефть с пошлиной, Беларусь настаивала на беспошлинных поставках.