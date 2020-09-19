Идти в обменник или подождать? Какие курсы валют установили банки в субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. В субботу в столичных банках доллар можно купить по курсу от 2,575 рубля, евро - от 3,05 рубля, российский рубль - от 3,418 белорусского рубля, сообщает Sputnik.

Рубль с конца прошлой недели наверстывал свои позиции, которые потерял с середины августа. По итогам пятничных торгов, белорусская валюта укрепилась по отношению к доллару и российскому рублю, при этом ослабла к евро. Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные: 1 доллар США – 2,5658 рубля, 1 евро – 3,0414 рубля, 100 российских рублей – 3,4205 белорусского рубля.

В субботу доллар можно купить по лучшему курсу в 2,575 рубля в обменниках Технобанка и СтатусБанка. БСБ-Банк, Белинвестбанк и Паритетбанк продают американскую валюту по 2,576 рубля, Беларусбанк и РРБ-Банк - по 2,578 рубля. В остальных столичных банках курс доллара колеблется от 2,58 до 2,61 рубля.

Евро выгоднее всего покупать в РРБ-Банке, Паритетбанке и СтатусБанке по курсу 3,05 рубля. Белинвестбанк предлагает общеевропейскую валюту по 3,051 рубля, Абсолютбанк - по 3,054 рубля. В обменниках других банков евро можно найти по курсу от 3,055 до 3,1 рубля.

Лучший курс российского рубля в субботу установлен в отделениях "БСБ-Банка": 3,418 белорусского рубля за сотню. В БНБ-Банке и Абсолютбанке действует курс в 3,42 белорусского рубля, в Паритетбанке - в 3,426 белорусского рубля. Также российскую валюту в банках Минска можно приобрести по курсу от 3,43 до 3,5 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курсы валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.