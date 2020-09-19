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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 сентября 2020 года)

19.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1392 $/м2. Текущее значение индекса оказалось самым низким за последние 9 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также опустилась (-0.2%) и составляет на данный момент 1325 $/м2. А вот цены проданных в августе квартир показали небольшой рост. На фоне августовских событий в стране рынок недвижимости оставался на удивление спокойным. Сделки совершались довольно активно, а цены стояли на месте. Но со сворачиванием кредитования на «вторичке» период относительной стабильности, похоже, подошел к концу. Спрос на квартиры в августе оказался на 6% ниже, чем в июле, но тысяча сделок купли-продажи всё же набралась. Результат вполне заурядный для конца лета — в последние годы покупали больше квартир.

Протесты

Ущерб для городского благоустройства от акций протеста в Минске оценивают в 750 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Кроме того, белорусам хотят выставить счета за снятие флагов.

А в Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги. Руководителям минских ЖКХ тоже разослали руководство по выявлению "нарушителей".

Строительство

Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что «столицу нельзя перенаселять». Однако в районе Независимости-Филимонова в Минске до 2023 года должно появится 100,0 тыс. кв. м. многоквартирного жилья. Утвержден ПДП на эту территорию. А вообще активное строительство пока продолжается. Хотя на первичном рынке сейчас большие проблемы. Многие ждут обвала цен, но эксперт говорит, что «если цены рухнут, то от этого мало кто выиграет».

А новый мэр Минска Владимир Кухарев рассказал, что 3-я линия метро должна работать к ноябрю, и потребовал ввести в эксплуатацию долгострои.

Для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, возводится сейчас в Минске 27 домов, в которых будет 3100 квартир. Кстати, в Лошице продают новые квартиры для очередников.

Узнали, почему дом на Михалово давно готов на 100%, но сдать его смогут только через 6−8 недель.

В новостройке на Серова проданы, наконец, все квартиры.

Вот тут можно посмотреть, как выглядят новостройки Минска, которые будут сданы в ближайшие полгода.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 сентября 2020 года)

Жители Прилук рассказали на презентации ПДП, чем они недовольны в развитии своего агрогородка.

16 сентября КГК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, сообщает официальный телеграм-канал Комитета Госконтроля. Суть обвинений пока не ясна. Компания «Белтяжмаш» работает на рынке коммерческой недвижимости уже более 27 лет, и Realt.by решил вспомнить, какие объекты построил один из крупнейших девелоперов Беларуси за это время.

Земля

Прошел аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском и Дзержинском районах. На торги было выставлено 13 земельных участков для строительства объектов придорожного сервиса, а также торговых и производственных. Участок в Лесном под торговлю продан с молотка за $52 тыс., в Богатырево под производство — за $111 тыс.

Деньги

Власти хотят увеличить подоходный налог для владельцев усадеб и ремесленников. Размер сбора предлагают поднять с одной базовой величины до четырех в год — с 27 до 108 рублей. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин.

Одно из запоминающихся событий последнего месяца — люди активно закрывали рублевые депозиты и переводили белорусскую наличность в иностранную валюту. Белорусы уже научены, что при экономической нестабильности белорусские рубли нужно переводить во что-то более надежное. Для кого-то — это валютная наличность, а кто-то считает, что самое надежное вложение — недвижимость. Но при этом многие помнят о падении цен на квадратные метры в 2015—2016 годах и теперь с опаской относятся к этому варианту. Насколько сегодня актуально покупать квартиры, какие из них наиболее стабильны в цене и наименее восприимчивы к экономическим потрясениям? Разбираемся здесь.

Регионы

На торги снова выставлена Слонимская синагога.

В Бресте обсудят проект восьмиэтажки между существующими домами. А еще в Бресте обновили список свободных арендных квартир.

Каменец расширит границы за счет сельхозземель.

В Гомеле хотят отказаться от намывных территорий и расширяться за счет удаленных от центра деревень.

В Витебске появится новый жилой район Лучеса.

Дачи и частные дома

Тема индивидуального жилищного строительства в Беларуси давняя. В последние годы в общей структуре введенного в эксплуатацию нового жилья «индивидуалка» занимает порядка 40%. В этом году стали активно подталкивать развитие комплексной индивидуальной жилой застройки. В Минстройархитектуры надеются, что это направление будет развиваться и дальше. Дома от Солигорского ДСК предлагают за 140 тысяч рублей, от Шкловского завода газетной бумаги — за 253 тысячи рублей.

В 35 километрах от Минска за $ 850 тысяч продается усадьба «Новое городище». Этот объект интересен тем, что сначала строился исключительно для одной большой семьи, а ее собственники, чтобы выкупить этот участок, газифицировали всю деревню. Что же это за усадьба и почему продается, выясняла журналист Realt.by.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 сентября 2020 года)

Коммерческая недвижимость

Недавно мы рассказывали историю про людей, которые приобрели помещения без назначения на цокольных этажах жилых домов по улице Васнецова, однако пользоваться ими не могут уже больше 10 лет. Товарищество собственников и местные жители уверяют, что никаких «административных» или иных коммерческих помещений в этих домах проектом не предусматривалось. Собственники помещений винят товарищество в незаконной невыдаче технических условий, и рекомендуют поговорить с застройщиком, который подтвердит наличие административных помещений в проекте. Мы так и поступили: поговорили с компанией-застройщиком.

«Нафтан» выставил на аукцион один из своих активов - тепличный комплекс в деревне Гвоздово Полоцкого района Витебской области.

Крупный государственный банк продает свою недвижимость.

Парковка на пр-те Дзержинского у «Prostore» стала платной с 15 сентября. Кстати, в Минске появилась новая автостоянка. 

«Газпром» в очередной раз возобновил стройку на месте бывшего автовокзала «Московский».

Аккумуляторный завод, против которого уже несколько лет выступают брестчане, все-таки может начать производство аккумуляторов. Об этом на пресс-конференции в администрации СЭЗ «Брест» рассказал директор предприятия Дмитрий Бутов.

На аукцион в Минске выставили двухэтажное многофункциональное здание на Волгоградской за $687 тысяч.

Стало известно, когда откроется обновленная усадьба «Белая дача».

Жилье и инфраструктура

«Однушки» в Минске до $ 40 тысяч: подборка вариантов в разных частях города.

Почитайте, как жители «Каменки» пытаются защитить детскую площадку от вандализма соседских подростков.

20-ю городскую поликлинику в Минске планируют открыть после длительной реконструкции в ноябре.

В агрогородке Новый Свержень Столбцовского района частично обрушилось здание детского сада.

Дизайн и ремонт

Перепланировка с возведением новых перегородок — первый этап ремонта многих квартир и домов. Здесь есть не только много правил, которые устанавливают нормативные документы, но и другие важные вопросы: из чего возводить новые перегородки, чтобы они были прочными и надежными, легко монтировались и штробились, давали хорошую звуко- и теплоизоляцию и не стали излишней нагрузкой на перекрытия? Разбираемся в очередной серии проекта Re:МОНТ.

ЖКХ

Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

Гомельских коммунальщиков обязали активнее выявлять нарушителей.

Можно ли пить воду прямо из-под крана? Результаты лабораторных исследований и комментарий специалиста здесь.

Офтоп

Мэр Нью-Йорка ради экономии решил отправить себя и мэрию в неоплачиваемый отпуск.

В Минске проверят концентрацию загрязняющих веществ в воздухе и уровень шума.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Разбираемся, из чего лучше делать перегородки в квартире, смотрим на почти готовые новостройки Минска и пытаемся понять логику коммунальных служб. Все самое...
 
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