Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 сентября 2020 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1392 $/м2. Текущее значение индекса оказалось самым низким за последние 9 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также опустилась (-0.2%) и составляет на данный момент 1325 $/м2. А вот цены проданных в августе квартир показали небольшой рост . На фоне августовских событий в стране рынок недвижимости оставался на удивление спокойным. Сделки совершались довольно активно, а цены стояли на месте. Но со сворачиванием кредитования на «вторичке» период относительной стабильности, похоже, подошел к концу. Спрос на квартиры в августе оказался на 6% ниже, чем в июле, но тысяча сделок купли-продажи всё же набралась. Результат вполне заурядный для конца лета — в последние годы покупали больше квартир.

Протесты

Ущерб для городского благоустройства от акций протеста в Минске оценивают в 750 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Кроме того, белорусам хотят выставить счета за снятие флагов.

А в Новой Боровой председателей ТС обязали сообщать милиции о жильцах, которые вывешивают бело-красно-белые флаги. Руководителям минских ЖКХ тоже разослали руководство по выявлению "нарушителей".

Строительство

Александр Лукашенко в очередной раз заявил , что «столицу нельзя перенаселять». Однако в районе Независимости-Филимонова в Минске до 2023 года должно появится 100,0 тыс. кв. м. многоквартирного жилья. Утвержден ПДП на эту территорию. А вообще активное строительство пока продолжается. Хотя на первичном рынке сейчас большие проблемы. Многие ждут обвала цен, но эксперт говорит , что «если цены рухнут, то от этого мало кто выиграет».

А новый мэр Минска Владимир Кухарев рассказал , что 3-я линия метро должна работать к ноябрю, и потребовал ввести в эксплуатацию долгострои.

Для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, возводится сейчас в Минске 27 домов, в которых будет 3100 квартир. Кстати, в Лошице продают новые квартиры для очередников.

Узнали , почему дом на Михалово давно готов на 100%, но сдать его смогут только через 6−8 недель.

В новостройке на Серова проданы , наконец, все квартиры.