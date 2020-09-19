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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 сентября 2020 года)
19.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Протесты
Ущерб для городского благоустройства от акций протеста в Минске
А в Новой Боровой председателей ТС
Строительство
Александр Лукашенко в очередной раз
А новый мэр Минска Владимир Кухарев
Для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
В новостройке на Серова
Жители Прилук
16 сентября КГК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, сообщает официальный телеграм-канал Комитета Госконтроля. Суть обвинений пока не ясна. Компания «Белтяжмаш» работает на рынке коммерческой недвижимости уже более 27 лет, и Realt.by решил вспомнить,
Земля
Деньги
Власти
Одно из запоминающихся событий последнего месяца — люди активно закрывали рублевые депозиты и переводили белорусскую наличность в иностранную валюту. Белорусы уже научены, что при экономической нестабильности белорусские рубли нужно переводить во что-то более надежное. Для кого-то — это валютная наличность, а кто-то считает, что самое надежное вложение — недвижимость. Но при этом многие помнят о падении цен на квадратные метры в 2015—2016 годах и теперь с опаской относятся к этому варианту. Насколько сегодня актуально покупать квартиры, какие из них наиболее стабильны в цене и наименее восприимчивы к экономическим потрясениям? Разбираемся
Регионы
На торги
В Бресте
Каменец
В Гомеле
В Витебске
Дачи и частные дома
Тема индивидуального жилищного строительства в Беларуси давняя. В последние годы в общей структуре введенного в эксплуатацию нового жилья «индивидуалка» занимает порядка 40%. В этом году стали активно подталкивать развитие комплексной индивидуальной жилой застройки. В Минстройархитектуры надеются, что это направление будет развиваться и дальше. Дома от Солигорского ДСК
В 35 километрах от Минска за $ 850 тысяч продается усадьба «Новое городище». Этот объект интересен тем, что сначала строился исключительно для одной большой семьи, а ее собственники, чтобы выкупить этот участок, газифицировали всю деревню. Что же это за усадьба и почему продается,
Коммерческая недвижимость
Недавно мы рассказывали историю про людей, которые приобрели помещения без назначения на цокольных этажах жилых домов по улице Васнецова, однако пользоваться ими не могут уже больше 10 лет. Товарищество собственников и местные жители уверяют, что никаких «административных» или иных коммерческих помещений в этих домах проектом не предусматривалось. Собственники помещений винят товарищество в незаконной невыдаче технических условий, и рекомендуют поговорить с застройщиком, который подтвердит наличие административных помещений в проекте. Мы так и поступили:
«Нафтан»
Крупный государственный банк
Парковка на пр-те Дзержинского у «Prostore»
«Газпром» в очередной раз
Аккумуляторный завод, против которого уже несколько лет выступают брестчане, все-таки может начать производство аккумуляторов. Об этом на пресс-конференции в администрации СЭЗ «Брест»
На аукцион в Минске
Стало известно,
Жилье и инфраструктура
«Однушки» в Минске до $ 40 тысяч:
20-ю городскую поликлинику в Минске
В агрогородке Новый Свержень Столбцовского района
Дизайн и ремонт
Перепланировка с возведением новых перегородок — первый этап ремонта многих квартир и домов. Здесь есть не только много правил, которые устанавливают нормативные документы, но и другие важные вопросы: из чего возводить новые перегородки, чтобы они были прочными и надежными, легко монтировались и штробились, давали хорошую звуко- и теплоизоляцию и не стали излишней нагрузкой на перекрытия?
ЖКХ
Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября. Об этом
Гомельских коммунальщиков обязали
Можно ли пить воду прямо из-под крана? Результаты лабораторных исследований и комментарий специалиста
Офтоп
Мэр Нью-Йорка ради экономии
В Минске
Редакция Realt.by
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Разбираемся, из чего лучше делать перегородки в квартире, смотрим на почти готовые новостройки Минска и пытаемся понять логику коммунальных служб. Все самое...
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