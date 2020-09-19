МИД - о ситуации с Тихановской: Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить удобного субъекта?

Источник материала: Tut.by

Минск оценивает возможное участие экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе как неуважение к гражданам республики. Об это TUT.BY сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Напомним, ранее телеграм-канал «Страна для жизни» заявил о таких планах Тихановской.



Анатолий Глаз. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?» — сказал он в комментарии.

По словам официального представителя МИД, подобные шаги со стороны Евросоюза показывают, что «в данный момент реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси».

«Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до Представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе», — сообщил Глаз.