МИД России вновь раскритиковал Евросоюз из-за Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Москве подвергли критике намерение Евросоюза пригласить в Брюссель на заседание глав МИД стран Евросоюза 21 сентября «для общения» экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. На этом заседании также может решиться вопрос по поводу санкций в отношении белорусских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



Мария Захарова. Фото: Reuters

— Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Беларуси противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС. Налицо попытки «раскачивать лодку», и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют, — заявила Мария Захарова.

Она считает, что участие Светланы Тихановской в заседании — «еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Беларусью». По ее мнению это подтверждает и заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о непризнании Александра Лукашенко в качестве избранного президента Беларуси.

— Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель «для общения» — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Беларуси. Это — прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году. Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Беларуси, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить. Еще раз отметим, что о конституционной реформе, которая призвана способствовать налаживанию в этой стране общенационального диалога, в ЕС предпочитают не говорить. — заявила официальный представитель МИД России.

Захарова призвала Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Беларусью — препятствует нормализации в стране.