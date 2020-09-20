﻿ Латушко заявил об увольнении 30 дипломатов в ближайшие дни. МИД информацию не комментирует. 21.by
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Латушко заявил об увольнении 30 дипломатов в ближайшие дни. МИД информацию не комментирует

20.09.2020 13:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-глава Купаловского театра и бывший посол во Франции Павел Латушко заявил о том, что 30 белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии. Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах, — заявил Латушко.

Он также рассказал, что причинами увольнения стали «размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОНа, а также из-за отказа фальсифицировать выборы».

В МИД Беларуси информацию комментировать отказались.

Напомним, Павел Латушко был послом во Франции с 2012 по 2019 годы. Затем возглавлял Купаловский театр, был уволен после того, как осудил жестокость силовиков и призвал дать их действиям правовую оценку. После того как Латушко вошел в Координационный совет, Александр Лукашенко заявил, что экс-директор Купаловского «перешел красную линию» и «ответит по закону». Политик был вынужден уехать за границу. 16 сентября Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Павла Латушко «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

 
 
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Он также рассказал, что причинами увольнения стали «размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и...
 
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