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Латушко заявил об увольнении 30 дипломатов в ближайшие дни. МИД информацию не комментирует
20.09.2020 13:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-глава Купаловского театра и бывший посол во Франции Павел Латушко заявил о том, что 30 белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Об этом он
— Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии. Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах, — заявил Латушко.
Он также рассказал, что причинами увольнения стали «размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОНа, а также из-за отказа фальсифицировать выборы».
В МИД Беларуси информацию комментировать отказались.
Напомним, Павел Латушко был послом во Франции с 2012 по 2019 годы. Затем возглавлял Купаловский театр,
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Он также рассказал, что причинами увольнения стали «размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и...
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