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Песков: Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси

20.09.2020 14:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал диалог Владимира Путина и Александра Лукашенко как весьма доверительный. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был показан в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.


Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля

«Диалог этот весьма доверительный, и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и Лукашенко «имеют давнюю историю своего диалога». Песков напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. «Поэтому детали [встречи Путина и Лукашенко в Москве] все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне», — объяснил он.

Песков добавил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.

«У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным», — сказал Песков.

С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

«Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным», — напомнил Песков по итогам прошедших в понедельник переговоров.

В Сочи 14 сентября прошли переговоры Путина и Лукашенко, обсуждались ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры президентов проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.

 
 
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Песков добавил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.
 
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