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Песков: руководители предприятий Беларуси и РФ наладят персональное общение

20.09.2020 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. По итогам встречи в Сочи президенты России и Беларуси поручили наладить персональное общение руководителей ведомств и предприятий, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась в понедельник и длилась почти пять часов. За это время они обсудили энергетику, доступ на рынки и предоставление кредита Беларуси в размере 1,5 миллиарда рублей. Также говорили о необходимости укрепления дружественных связей между белорусскими и русскими предприятиями. Соответствующее поручения уже даны.

"По линии системообразующих предприятий – наладить персональное общение руководителей ведомств и руководителей этих предприятий. Вот именно такие поручения даны по итогам этого общения. С тем, чтобы нам прекратить тенденцию спада в наших двусторонних связях, ведь это основа наших отношений", – цитирует Пескова Vesti.ru.

Невмешательство

Песков напомнил, что Беларусь и Россия являются Союзным государством и ближайшими союзниками. Заверив, что это гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга.

"Уровень взаимного доверия и взаимного уважения, с одной стороны, гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным, но с другой стороны дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам", - заявил Песков в интервью на телеканале "Россия 1".

Напомним, что в Беларуси вот уже больше месяца продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов. Действующий президент Александр Лукашенко в ответ на это неоднократно заявлял, что не пойдет на поводу у толпы и не будет проводить повторных выборов, однако подготовит конституционные реформы. О них он рассказал на встрече с Владимиром Путиным, и тот в свою очередь данную инициативу поддержал.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое поручение было дано начальникам различных ведомств и организаций после совместных переговоров лидеров двух стран.
 
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