Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Spoutnik. Беларусь направит около 330 миллионов долларов из кредита, полученного по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга перед "Газпромом", следует из слов министра финансов РФ Антона Силуанова.

Ранее министр сообщал, что Беларусь и Россия прорабатывают предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца нынешнего года Беларусь может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, в 2021-м – еще 500 миллионов от РФ.

"Задолженность перед "Газпромом" составляет чуть меньше 330 миллионов долларов США, и объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет 500 миллионов долларов США. Полный расчет перед нашей газовой компанией", – сказал Силуанов в интервью на телеканале "Россия 1".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 сентября сообщил, что премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко поручили проработать вопрос погашения задолженности за поставки газа в Беларусь за текущий год. Позднее, 7 сентября, Новак говорил, что в целом обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, сейчас сверяются цифры и прорабатываются источники погашения.

Обоюдный интерес

Министр РФ также прокомментировал, почему Россия предоставляет Беларуси кредит:

"Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае, это наш очень близкий торговый, экономический партнер", – сказал Силуанов в интервью, которое показал телеканал "Россия 1".

Он также обратил внимание, что белорусская сторона – "хороший заемщик": "Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов", – отметил министр.