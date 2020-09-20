Минск получит полмиллиарда от ЕФСР в рублях и полностью погасит долг перед «Газпромом»

Источник материала: Tut.by

Белорусская сторона за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом», заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК), сообщает Interfax.by .



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«Задолженность перед „Газпромом“ составляет чуть меньше $ 330 млн, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда стабилизации и развития $ 500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — сказал он.

«Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику. Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — рассуждает Силуанов.

«И, безусловно, мы слышим, что некоторые говорят, зачем мы в сложной для России ситуации даем еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях», — полагает глава Минфина.

«Беларусь является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик. При предоставлении межгосударственного кредита — он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита — мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия», — раскрыл Силуанов.