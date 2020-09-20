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Минск получит полмиллиарда от ЕФСР в рублях и полностью погасит долг перед «Газпромом»
20.09.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская сторона за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом», заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК), сообщает
«Задолженность перед „Газпромом“ составляет чуть меньше $ 330 млн, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда стабилизации и развития $ 500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — сказал он.
«Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику. Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — рассуждает Силуанов.
«И, безусловно, мы слышим, что некоторые говорят, зачем мы в сложной для России ситуации даем еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях», — полагает глава Минфина.
«Беларусь является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик. При предоставлении межгосударственного кредита — он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита — мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия», — раскрыл Силуанов.
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«Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику. Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет...
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