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В Минске задержали члена основного состава Координационного совета Олега Моисеева
20.09.2020 20:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске во время марша был задержан доверенное лицо Светланы Тихановской и член основного состава Координационного совета Олег Моисеев. Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета.
Какие-либо подробности задержания не приводятся. Местонахождение Моисеева неизвестно.
Ранее его
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Какие-либо подробности задержания не приводятся. Местонахождение Моисеева неизвестно.
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