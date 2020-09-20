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В Минске задержали члена основного состава Координационного совета Олега Моисеева

20.09.2020 20:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске во время марша был задержан доверенное лицо Светланы Тихановской и член основного состава Координационного совета Олег Моисеев. Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета.


Фото: TUT.BY

Какие-либо подробности задержания не приводятся. Местонахождение Моисеева неизвестно.

Ранее его уже задерживали. 8 августа его вызвали в ГУБОПиК, и после этого информации о его местонахождении не было. Моисеева отпустили 18 августа, спустя 10 суток после задержания, без предъявления обвинения. Олег Моисеенко находится в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Какие-либо подробности задержания не приводятся. Местонахождение Моисеева неизвестно.
 
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