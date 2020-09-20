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Рапота рассказал о предложении активизировать работу над некоторыми дорожными картами
21.09.2020 06:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работу над некоторыми дорожными картами Беларуси и России по интеграции в Союзном государстве предложено активизировать. Об этом в программе «Главный эфир» на
— После того как дорожные карты были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств, я не хочу сейчас их анализировать. Сейчас по некоторым дорожным картам (поскольку решение не принято, я их не называю) предложено активизировать деятельность. В этом месяце предстоит заседание группы высокого уровня и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими дорожными картами, — сказал Рапота.
Он отметил, что дорожные карты направлены на улучшение условий для россиян и белорусов в разных отраслях — в медицинском обеспечении, страховании и налогообложении.
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Он отметил, что дорожные карты направлены на улучшение условий для россиян и белорусов в разных отраслях - в медицинском обеспечении, страховании и...
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