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Рапота рассказал о предложении активизировать работу над некоторыми дорожными картами

21.09.2020 06:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работу над некоторыми дорожными картами Беларуси и России по интеграции в Союзном государстве предложено активизировать. Об этом в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.


Григорий Рапота. Фото: postkomsg.com

— После того как дорожные карты были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств, я не хочу сейчас их анализировать. Сейчас по некоторым дорожным картам (поскольку решение не принято, я их не называю) предложено активизировать деятельность. В этом месяце предстоит заседание группы высокого уровня и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими дорожными картами, — сказал Рапота.

Он отметил, что дорожные карты направлены на улучшение условий для россиян и белорусов в разных отраслях — в медицинском обеспечении, страховании и налогообложении.

 
 
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Он отметил, что дорожные карты направлены на улучшение условий для россиян и белорусов в разных отраслях - в медицинском обеспечении, страховании и...
 
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