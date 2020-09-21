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Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за $80 тысяч
21.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последнее время все более актуальным становится жизнь за городом. И, несмотря на то, что спрос на
«Если взять плохие материалы или криворуких строителей, у людей могут появиться проблемы»
— Мы с мужем всегда хотели жить за городом и два года назад начали подбирать участок: изучали предстоящие аукционы, ездили по выставленным лотам. Этот участок в д. Саевщина — один из первых, куда мы приехали. Однако муж изначально хотел участок, крайний к лесу, поэтому мы поехали искать дальше. Но из всего, что мы посмотрели, самым оптимальным оказался именно этот. В основном из-за хороших подъездных путей. Мы видели более хорошие участки (например, более квадратные или крайние к лесу), но подъездные пути практически везде были ужасные. А с учетом, что мы работаем в Минске, нам такое не подходило.
После того, как мы выиграли торги, строиться начали практически сразу. Проект приобрели в компании «Зодчий» и немного переделали классический вариант под себя: добавили второй санузел на втором этаже, увеличили размер санузла на первом.
— Когда принимали решение о переезде за город, мы не рассматривали вариант обычного блочного дома. Нам хотелось чего-то натурального и сначала мы рассматривали вариант дома из бруса. Но от этой идеи мы отказались, потому что, по мнению моего мужа, найти хорошо обработанный брус в Беларуси невозможно.
Тогда мы стали изучать тему «каркасников». Такие дома годами строятся за рубежом, в Скандинавских странах и не вызывают нареканий. При этом есть множество мифов про каркасные дома: и что внутри мыши живут, и что они холодные, и что горят как спички. Но мы досконально изучили этот вопрос и стало ясно, что главное — найти качественные материалы и хороших строителей. Наверное, если взять плохие материалы или криворуких строителей, у людей могут появиться все вышеназванные проблемы, но это касается не только «каркасников», но и обычных каменных домов: если их некачественно сложить, то дом будет холодным или внутри пойдут трещины.
Мы, чтобы проверить свой дом, в первую зиму взяли тепловизор и просветили весь периметр: нет ли утечек тепла, не задувают ли щели. Вывод — все сделано хорошо.
«Зимой при полной работе всей системы за отопление выходило максимум 100 рублей в месяц»
Дом довольно компактный, общая площадь — 86,3 кв.м. На первом этаже одна жилая комната (16,8 кв.м.) и гостиная кухня (21 кв.м.), на втором этаже — две жилые комнаты (11,9 кв.м, 12,7 кв.м) и кабинет (8,2 кв.м). На первом этаже из гостиной есть выход на террасу (на данный момент она не оборудована).
Также на участке стоит недостроенная баня (80% готовности). По задумке собственников, это практически гостевой домик, где есть парилка, кухня и отдельная жилая комната.
Все коммуникации введены в дом: есть собственная скважина глубиной 43 метра, местная канализация (на 2 колодца по 3 кольца) и электричество. В бане отдельная канализация на 2 колодца по 2 кольца.
Отопление в доме полностью на электричестве по системе «умный дом» — можно регулировать температуру удаленно. Все потребители энергии заведены на отдельные автоматы, есть предохранители на скачки напряжения. Счетчики в доме подключены на специальный тариф на электроэнергию, поэтому, по словам Ольги, зимой при полной работе всей системы за отопление выходило максимум 100 рублей в месяц.
«У нас записана стоимость чуть ли не каждого гвоздика»
— Если вы мечтали жить за городом и построили хороший дом, то почему сейчас его продаете?
— У нас довольно давно были планы на переезд, и сейчас мы стали активнее их осуществлять. Мы ввязались в стройку 2 года назад, потому что думали, что еще успеем пожить в доме, что будет возможность более детально все спланировать. Именно поэтому мы строили «для души»: дом, баню. Мы думали, что лет 5-7 поживем, а потом видно будет. Но сейчас решение о переезде ввиду различных причин было ускорено.
— Из чего формировалась цена?
— Мы начали с того, что строго следили за всеми своими расходами при строительстве дома: у нас была записана стоимость чуть ли не каждого гвоздика. То есть мы изначально видели себестоимость строительства этого дома и была своя собственная «хотелка». Потом мы связались с риэлтером и пригласили его оценить наш коттедж согласно состоянию рынка на данный момент. В итоге он как раз назвал такую цену, за которую мы готовы психологически продать наш дом — $80 тысяч. Это ниже нашей «хотелки», но я понимаю, что это объективная стоимость этого коттеджа с учетом его готовности, размера земельного участка и удобных подъездных путей.
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В последнее время все более актуальным становится жизнь за городом. И, несмотря на то, что спрос на коттеджи под Минском в течение всего лета увеличивался, вместе с...
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