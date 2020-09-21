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Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за $80 тысяч

21.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В последнее время все более актуальным становится жизнь за городом. И, несмотря на то, что спрос на коттеджи под Минском в течение всего лета увеличивался, вместе с ним росло и предложение. Мы нашли интересный электродом в 24 км от МКАД стоимостью $80 тысяч и поговорили с его владелицей: как строили, почему именно в этой деревне и зачем сейчас продавать. 

Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч

«Если взять плохие материалы или криворуких строителей, у людей могут появиться проблемы»

Каркасный коттедж за $80 тысяч расположен в д. Саевщина (Молодечненское направление). Площадь земельного участка — 15 соток, он засажен травой. Сразу за участком — поле, за ним — лес. По словам собственницы Ольги, на этот участок они обратили внимание не сразу.

— Мы с мужем всегда хотели жить за городом и два года назад начали подбирать участок: изучали предстоящие аукционы, ездили по выставленным лотам. Этот участок в д. Саевщина — один из первых, куда мы приехали. Однако муж изначально хотел участок, крайний к лесу, поэтому мы поехали искать дальше. Но из всего, что мы посмотрели, самым оптимальным оказался именно этот. В основном из-за хороших подъездных путей. Мы видели более хорошие участки (например, более квадратные или крайние к лесу), но подъездные пути практически везде были ужасные. А с учетом, что мы работаем в Минске, нам такое не подходило. 

После того, как мы выиграли торги, строиться начали практически сразу. Проект приобрели в компании «Зодчий» и немного переделали классический вариант под себя: добавили второй санузел на втором этаже, увеличили размер санузла на первом.

Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч

— Когда принимали решение о переезде за город, мы не рассматривали вариант обычного блочного дома. Нам хотелось чего-то натурального и сначала мы рассматривали вариант дома из бруса. Но от этой идеи мы отказались, потому что, по мнению моего мужа, найти хорошо обработанный брус в Беларуси невозможно. 

Тогда мы стали изучать тему «каркасников». Такие дома годами строятся за рубежом, в Скандинавских странах и не вызывают нареканий. При этом есть множество мифов про каркасные дома: и что внутри мыши живут, и что они холодные, и что горят как спички. Но мы досконально изучили этот вопрос и стало ясно, что главное — найти качественные материалы и хороших строителей. Наверное, если взять плохие материалы или криворуких строителей, у людей могут появиться все вышеназванные проблемы, но это касается не только «каркасников», но и обычных каменных домов: если их некачественно сложить, то дом будет холодным или внутри пойдут трещины. 

Мы, чтобы проверить свой дом, в первую зиму взяли тепловизор и просветили весь периметр: нет ли утечек тепла, не задувают ли щели. Вывод — все сделано хорошо.

Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч

«Зимой при полной работе всей системы за отопление выходило максимум 100 рублей в месяц»

Дом довольно компактный, общая площадь — 86,3 кв.м. На первом этаже одна жилая комната (16,8 кв.м.) и гостиная кухня (21 кв.м.), на втором этаже — две жилые комнаты (11,9 кв.м, 12,7 кв.м) и кабинет (8,2 кв.м). На первом этаже из гостиной есть выход на террасу (на данный момент она не оборудована). 

Также на участке стоит недостроенная баня (80% готовности). По задумке собственников, это практически гостевой домик, где есть парилка, кухня и отдельная жилая комната.

Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч

Все коммуникации введены в дом: есть собственная скважина глубиной 43 метра, местная канализация (на 2 колодца по 3 кольца) и электричество. В бане отдельная канализация на 2 колодца по 2 кольца. 

Отопление в доме полностью на электричестве по системе «умный дом» — можно регулировать температуру удаленно. Все потребители энергии заведены на отдельные автоматы, есть предохранители на скачки напряжения. Счетчики в доме подключены на специальный тариф на электроэнергию, поэтому, по словам Ольги, зимой при полной работе всей системы за отопление выходило максимум 100 рублей в месяц.

Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч

«У нас записана стоимость чуть ли не каждого гвоздика»

— Если вы мечтали жить за городом и построили хороший дом, то почему сейчас его продаете?

— У нас довольно давно были планы на переезд, и сейчас мы стали активнее их осуществлять. Мы ввязались в стройку 2 года назад, потому что думали, что еще успеем пожить в доме, что будет возможность более детально все спланировать. Именно поэтому мы строили «для души»: дом, баню. Мы думали, что лет 5-7 поживем, а потом видно будет. Но сейчас решение о переезде ввиду различных причин было ускорено. 

— Из чего формировалась цена? 

— Мы начали с того, что строго следили за всеми своими расходами при строительстве дома: у нас была записана стоимость чуть ли не каждого гвоздика. То есть мы изначально видели себестоимость строительства этого дома и была своя собственная «хотелка». Потом мы связались с риэлтером и пригласили его оценить наш коттедж согласно состоянию рынка на данный момент. В итоге он как раз назвал такую цену, за которую мы готовы психологически продать наш дом — $80 тысяч. Это ниже нашей «хотелки», но я понимаю, что это объективная стоимость этого коттеджа с учетом его готовности, размера земельного участка и удобных подъездных путей. 

Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч
Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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