Электродом под Минском по цене «двушки». Нашли компактный коттедж за $80 тысяч

«Если взять плохие материалы или криворуких строителей, у людей могут появиться проблемы»

Каркасный коттедж за $80 тысяч расположен в д. Саевщина (Молодечненское направление). Площадь земельного участка — 15 соток, он засажен травой. Сразу за участком — поле, за ним — лес. По словам собственницы Ольги, на этот участок они обратили внимание не сразу.

— Мы с мужем всегда хотели жить за городом и два года назад начали подбирать участок: изучали предстоящие аукционы, ездили по выставленным лотам. Этот участок в д. Саевщина — один из первых, куда мы приехали. Однако муж изначально хотел участок, крайний к лесу, поэтому мы поехали искать дальше. Но из всего, что мы посмотрели, самым оптимальным оказался именно этот. В основном из-за хороших подъездных путей. Мы видели более хорошие участки (например, более квадратные или крайние к лесу), но подъездные пути практически везде были ужасные. А с учетом, что мы работаем в Минске, нам такое не подходило.

После того, как мы выиграли торги, строиться начали практически сразу. Проект приобрели в компании «Зодчий» и немного переделали классический вариант под себя: добавили второй санузел на втором этаже, увеличили размер санузла на первом.