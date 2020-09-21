Реально ли Беларуси устроить логистическую блокаду Литве?

Источник материала: Tut.by

В конце августа Александр Лукашенко пообещал Польше и странам Балтии устроить логистическую блокаду в ответ на санкции против 30 белорусских чиновников, в том числе самого Лукашенко. Прежде всего он заявил о намерении отказаться от использования Клайпеды для экспорта белорусской продукции. После этих заявлений прошло три недели. Что уже сделано на практике?





Что сказал Лукашенко и что есть на самом деле

28 августа Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

— Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — сказал он.

В действительности же ситуация несколько иная. Так, по оценкам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, белорусские товаропотоки формируют не 30% литовского бюджета, а около 0,03%.

С ним солидарен и главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, пишет atviraklaipeda.lt . «Весь литовский экспорт транспортных услуг в Беларусь (включая и дорожный транспорт) в 2019 году достигал 380 млн евро, то есть около 0,8% ВВП», — написал он в соцсетях.

Эксперты допускают, что Лукашенко перепутал бюджет Литвы и белорусский грузопоток через Клайпедский порт. Белорусский транзит занял около 30,5% (14,1 млн из 46,3 млн тонн) общего объема перевалки грузов в литовском порту за 2019 год.

Развернуть удобрения из Клайпеды будет критично

При этом стоит сказать, что Беларусь больше всего отгружает через Клайпеду удобрений производства «Беларуськалия», «Гродно Азота», Гомельского химического завода. Более того, белорусские калийщики прилично вложились в инфраструктуру литовского порта.

В апреле 2013 года «Беларуськалий» приобрел 30% акций одного из операторов терминала в Клайпеде — «Биру кровеню терминалас» (БКТ) за 30 млн долларов.

В 2015 году «Белорусская калийная компания» стала акционером литовского брокера «Фертимара».

— У нас выстроена и проводится работа в едином пуле, в который входят производитель, продавец, стивидор, агент, брокер, а также белорусская и литовская железные дороги, — поясняли TUT.BY в БКК, комментируя данную сделку.





В 2019 году БKT перевалил 10 млн тонн грузов, 98% — продукция «Беларуськалия». В планах владельцев БKT расширение мощностей до 16 млн тонн с учетом строительства ГОКа в Петрикове и «Славкалия».

По информации TUT.BY, вопрос о переносе из Клайпеды перевалки белорусских калийных удобрений «всерьез не обсуждали».

— Клайпеда — это самый близкий порт, быстрая и дешевая перевалка, свое хранение, экспедирование судов. По ряду этих показателей Россия проигрывает. Есть также сомнения, что российские мощности позволят перевалить весь объем белорусских грузов. Но даже если бы и позволяли, то в России находится «Уралкалий» — один из основных конкурентов «Беларуськалия». Работать там вместе — не очень хорошая перспектива, появляются новые риски, — говорит профильный собеседник TUT.BY.

Борьба за нефтепродукты

А вот что обсуждается всерьез — это смена места перевалки белорусских нефтепродуктов. Беларусь экспортирует 10−11 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн — через порты страны Балтии. На 2020 год планировалось увеличить перевалку через Литву до 2 млн тонн против 1,4 млн тонн в 2019 году, поскольку «направление Литвы стало достаточно интересным для Беларуси».



Фото: DELFI

7 сентября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия и Беларусь начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов стран Балтии в российские. Интересно, что в 2017 году данное предложение исходило от Москвы. Причем Владимир Путин предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов. Но Минск сопротивлялся, аргументируя свой выбор наличием долгосрочных контрактов с Литвой и Латвией. При этом тестовые поставки все же были осуществлены.

Так, в январе 2018 года международный трейдер Vitol отгрузил танкерную партию белорусского бензина объемом около 37 тыс. тонн через Усть-Лугу, отмечает агентство Argus . Однако по информации участников рынка, прибыльность поставок белорусского ресурса через российский терминал тогда была ниже примерно на 10 долларов за тонну по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии, несмотря на скидку РЖД в размере 50% к тарифам на перевозки нефтепродуктов из Беларуси на припортовые станции Октябрьской железной дороги, действующую до конца 2025 года. В связи с этим Беларусь приняла решение о прекращении экспорта через Усть-Лугу.

Сейчас перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. российских рублей за тонну, тогда как в Клайпеде — 5,7 евро, то есть в 2,3 раза дешевле, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Таким образом, только на перевалке Беларусь будет терять приличную сумму.

Участники рынка считают, что нефтепродукты белорусских производителей могут быть экспортированы через Высоцк и Усть-Лугу (оба — Ленинградская область) в случае достижения политических договоренностей между руководителями двух стран.

— Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно, — заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 14 сентября в Сочи.

Источники в нефтяной отрасли считают идею перенаправления поставок в порты РФ исключительно политической.

— Экономика пока не складывается. Россиянам будет невыгодно работать на прибалтийских условиях. Но если Усть-Луге каким-то образом компенсируют выпадающую разницу, тогда возможно все. При этом надо смотреть чуть дальше за горизонт. Поскольку Беларусь опять привязывается к России. А ведь лишь недавно [в целях диверсификации] занялись поставками альтернативной нефти через ту же Клайпеду, — говорит собеседник TUT.BY.

Поставки белорусских нефтепродуктов идут через нефтетерминал Klaipedos Nafta, а с этого года так ввозится и часть объемов нефти, закупаемых Беларусью за пределами РФ. Глава Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис отметил, что перенаправление грузов из Клайпедского порта будет экономически невыгодным для Беларуси решением. Вместе с тем он заявил, что надо быть готовым к любым решениям клиента, поэтому предприятие ищет новые возможности погрузок.

— Уже в следующем году мы планируем грузить новый продукт — битум и ищем другие возможности погрузок. Это важно для выработки стратегии компании и сохранения портфеля услуг, чтобы в нем не было преобладания одного клиента или одного груза, — сказал Шилянскис.

«Проверка транспорта ужесточена»

Еще одна угроза для стран Балтии была в ограничении транзита грузов через Беларусь. Лукашенко заявил о возможности перекрыть Беларусь для движения грузов, следующих из Литвы и Польши в направлении России и Китая.





На минувшей неделе стали активно распространятся слухи о том, что Беларусь якобы перестанет впускать перевозчиков из стран Балтии. Однако в итоге эта информация не подтвердилась. Вместе с тем президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Ромас Аугустинскас сказал Delfi , что заметил перемены.

— Мы заметили, что сейчас тягачи проверяют тщательнее, чем обычно, больше машин отправляют на рентген. Это отнимает больше времени, — сказал он. По его словам, польские коллеги фиксируют то же самое и на своей границе с Беларусью.

Генсек Международного транспортнологистического альянса Повилас Дрижас подтвердил эту информацию.

— Мы общались с посольством Литвы в Беларуси, нам подтвердили, что работают в обычном режиме, что ужесточены проверки транспорта независимо от того, из какой он страны, и какой груз везет, нам повторили, что это касается перевозчиков всех стран. Мы ощущаем этот ужесточенный контроль, но никого не останавливают, такой информации нет, — сказал он.

Вечером 17 сентября Александр Лукашенко подлил масла в огонь своей репликой о «закрытии границ с Литвой и Польшей». После этого в Госпогранкомитете заявили , что «охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов», а «пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности».